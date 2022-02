Horoskop heute: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 13. Februar 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben heute eine besonders starke Wirkung auf das andere Geschlecht. Nehmen Sie Flirtangebote an und spielen Sie Ihre Wirkung doch ruhig einmal aus!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie stecken voller Tatendrang. Auf andere Menschen wirken Sie ausgesprochen anregend. Nutzen Sie die Mittagszeit, um sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ihr Rat ist heute gefragt. Sie können anderen Hoffnung und Auftrieb geben. Haben Sie vor allem vormittags ein offenes Ohr! Am frühen Abend löst sich ein Problem in Luft auf.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie durchschauen heute die Ziele und Absichten Ihrer Mitmenschen schnell. Versuchen Sie, ein Rätsel zu lösen. Verfolgen Sie eine Spur mit Logik und Beharrlichkeit.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nutzen Sie die Zeit bis zum Nachmittag, um Kontakte aufzunehmen und zu pflegen. Gehen Sie abends spazieren, zu Hause könnte Ihnen die Decke auf den Kopf fallen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Bis zum Nachmittag kommen Sie leicht an andere Menschen heran. Treten Sie unbefangen auf, seien Sie entgegenkommend! Abends gibt man Ihnen einen Anstoß zur Veränderung.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Ein recht guter Tag, wenn Sie sich nicht haltlosen Hoffnungen hingeben und dadurch Zeit verlieren. Sprechen Sie sich mit Ihrem Partner über ein gemeinsames Vorgehen ab.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Lassen Sie sich morgens nicht zu übertriebener Eile antreiben, Sie laufen sonst Gefahr, unnötige Fehler zu machen. Nachmittags finden Sie immer wieder Gelegenheit zum Genuss.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nehmen Sie sich vormittags die Zeit zu überlegen, wo Sie den Hebel ansetzen müssen. Dann kommen Sie rasch zu einem Erfolg. Überzeugen Sie andere mit Ihrer Entschlossenheit.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Nutzen Sie heute die Chance zu einem Neuanfang. Schon morgens kommen Sie in Kontakt mit einem Menschen, der Ihnen weiterhelfen kann. Gehen Sie abends Stress aus dem Weg.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie können Erlebnisse haben, die Sie zunächst verunsichern. Machen Sie sich aber auf lange Sicht frei von Gefühlen, die zum Gefängnis für Sie werden können.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Freuen Sie sich vormittags am Glück eines anderen mit, Neid ist unnötig. Nachmittags bekommen Sie die Gelegenheit, eine offene Sache in Ihrem Sinn in Ordnung zu bringen.