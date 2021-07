Wann Überraschungen anstehen, was für Konflikte drohen und wann es günstig ist, etwas Neues zu wagen – das können Sie täglich auf MOPO.de nachlesen. Hier gibt es das kostenlose tägliche Horoskop!

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 11. Juli 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags kann Zeitdruck entstehen. Beugen Sie Engpässen durch gute Planung vor! Über Mittag müssen Sie, vor allem im Straßenverkehr, mit dem Fehlverhalten anderer rechnen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Fangen Sie heute möglichst nichts Neues an, reißen Sie keine Gräben auf! Wenn Sie sich vormittags verzetteln, finden Sie sich bis abends nicht mehr wirklich zurecht.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben einen ruhigen Tag ohne besondere Höhepunkte vor sich. Machen Sie es sich gemütlich, schmieden Sie Pläne. Bleiben Sie spätnachmittags höflich und besonnen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Gönnen Sie sich vormittags immer wieder Ruhepausen, um Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Abends sollten Sie in einer Liebesangelegenheit nicht zu früh zu viel wollen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Bleiben Sie heute Ihrem Rhythmus treu, gerade wenn man von außen versucht, Sie aus der Bahn zu bringen. Am späten Vormittag und abends sollten Sie geradlinig handeln.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

In der Partnerschaft wird heute eine Entscheidung fällig. Überlegen Sie gut, in welche Richtung Sie gehen möchten! Halten Sie abends an einem Entschluss fest, bleiben Sie standhaft!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nehmen Sie ein Angebot wahr, das man Ihnen am späten Vormittag macht. Sie können sich verbessern und mehr Unabhängigkeit für sich erreichen. Genießen Sie den Abend!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Verzetteln Sie sich untertags nicht in unwichtigen Kleinigkeiten. Geben Sie Verantwortung ab, wann immer es Ihnen möglich ist. Planen Sie abends einen langfristigen Durchbruch!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Vormittags geht es nicht recht voran. Beißen Sie sich durch, stehen Sie zu einem Wort! Nachmittags sollten Sie hinter der Freundlichkeit anderer nicht gleich eine Falle vermuten.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Der Vormittag bleibt friedlich, nehmen Sie sich Zeit und genießen Sie ihn! Nachmittags und abends sollten Sie nichts anstrengendes vornehmen, es fehlt Ihnen an Ausdauer.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Beziehen Sie heute ganz klar Stellung, wenn jemand versucht, bewährte Strukturen einzureißen! Ihre Argumente finden vor allem vormittags und am frühen Abend Gehör.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Es fällt Ihnen heute zeitweise schwer, andere anzuregen oder zu bewegen. Regen Sie sich darüber vor allem über Mittag nicht zu sehr auf! Nehmen Sie abends eine Absage hin.