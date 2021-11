Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 7. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bleiben Sie heute kritisch, wenn man Sie für die Mitwirkung an einem Vorhaben gewinnen will. Gehen Sie sicher, dass man Sie nicht nur ausnutzen oder übervorteilen will.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Geben Sie vormittags anderen Menschen das Gefühl, dass Sie sich mit deren Plänen identifizieren. Nachmittags hilft Ihre Besonnenheit, unnötige Fehler zu vermeiden.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Gehen Sie heute ganz bewusst auf andere zu, verschließen Sie sich nicht! Machen Sie sich über wechselnde Launen keine Sorgen. Abends dürfen Sie nicht leichtsinnig sein!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Untertags bleibt es friedlich, Sie dürfen sich auf einen entspannten Sonntag freuen. Abends dürfen Sie sich nicht von unklaren Wünschen, Trieben oder Begierden treiben lassen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Preschen Sie heute nicht zu weit vor, auch wenn Sie sich Ihrer Sache sicher fühlen! Nachmittags könnten Sie unangenehm an Ihre Grenzen stoßen. Seien Sie abends tolerant.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Heute ist nicht Ihr Tag. Nehmen Sie es anderen nicht übel, wenn Sie nicht auf Sie eingehen möchten. Nachmittags und abends sollten Sie sich keine falschen Hoffnungen machen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Gönnen Sie sich heute Erholung, machen Sie sich einen ruhigen Tag! Ein schönes Mittagessen mit guten Freunden oder Ihrem Partner kann ein besonders schönes Erlebnis für Sie werden.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nehmen Sie Kritik von außen heute ruhig an. Am späten Vormittag kann sie Ihnen dabei helfen, den Mut zu einem machtvollen, umfassenden Neuanfang zu finden.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Grenzen Sie sich heute frühzeitig ab, wenn andere versuchen, Psychodruck auszuüben. Nachmittags und abends drohen in der Partnerschaft Turbulenzen. Seien Sie tolerant!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Verhalten Sie sich heute nicht zu gleichgültig. Man braucht und fordert Sie. Verlieren Sie abends nicht die Nerven, wenn andere Ihre Position in Frage stellen möchten.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben heute die Kraft, alle Herausforderungen zu bestehen. Bleiben Sie nachmittags in der Liebe geduldig. Abends sollten Sie einen bestehenden Konflikt nicht ausweiten.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Freuen Sie sich heute auch an den kleinen Dingen des Lebens, schauen Sie bewusst auf das Schöne! Abends öffnet Ihnen ein älterer Mensch die Augen für eine Gefahr. Hören Sie auf ihn!