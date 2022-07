Horoskop heute: So stehen die Sterne am Sonntag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 24. Juli 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie überzeugen heute andere von der Richtigkeit Ihres Vorgehens. Spielen Sie vor allem vormittags Ihren Einfluss aus. Nachmittags haben Sie viel Freiraum zu Ihrer Entfaltung.

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Beugen Sie heute gesundheitlichen Schwierigkeiten vor, achten Sie auf Ihre Schwachpunkte. Am späteren Abend laufen Sie zu guter Form auf. Unternehmen Sie noch etwas!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Der Tag bleibt für Sie recht ruhig. Sie müssen mit keinen größeren Störungen rechnen. Kommen Sie nachmittags einer beruflichen Pflicht gewissenhaft und gründlich nach.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Gehen Sie heute vorsichtig mit Ihrer Gesundheit um, setzen Sie sich keinen ungewohnten Belastungen aus. Über Mittag sollten Sie bewusst eine längere Erholungspause machen!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Es können sich Ihnen heute sehr gute Möglichkeiten zur Verbesserung bieten. Werden Sie dann aktiv, warten Sie nicht zu lange ab! Abends müssen Sie mit einer Absage rechnen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie können heute vieles aufs rechte Gleis bringen. Machen Sie sich nachmittags intensive Gedanken über Ihre Lebensziele und die Wege, die Ihnen offen stehen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Geben Sie Ihrer Familie heute Halt und Sicherheit. Sie können positiv einwirken und für andere Trost und Hilfe sein. Nutzen Sie den Nachmittag für die Verschönerung Ihres Zuhauses.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nutzen Sie den Vormittag. Sie können andere überzeugen und für Ihre Pläne gewinnen. Nachmittags dürfen Sie nicht zu viel erwarten, man lässt Sie möglicherweise im Stich.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie kommen heute nicht so recht in Form. Beschränken Sie sich auf das Allernotwendigste, fangen Sie möglichst keine neuen Unternehmungen an. Entspannen Sie abends bewusst!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sollten familiären oder partnerschaftlichen Konflikten schon früh entgegensteuern. Lassen Sie es nicht auf einen Knall ankommen! Am späten Abend herrscht wieder Harmonie!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Vormittags dürfen Sie mit einer unerwarteten Förderung rechnen. Nehmen Sie ein Angebot an! Abends müssen Sie zu einer Versprechung ohne Wenn und Aber stehen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Bleiben Sie vormittags gelassen, es kann turbulent werden. Nachmittags haben Sie Erfolg, wenn Sie aus dem Hintergrund die Fäden ziehen und neue Unternehmungen vorbereiten.