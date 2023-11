Horoskop heute: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 25. November 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben einen guten Tag vor sich und dürfen auf schöne Erfolge in allen Bereichen hoffen. Nachmittags bekommen Sie die Chance, sich aus einer belastenden Situation zu befreien.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Es kann sich für Sie lohnen, etwas zu riskieren. Nehmen Sie eine Chance wahr, die Sie am Nachmittag bekommen. Abends sollten Sie nicht zu sehr über die Stränge schlagen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Die Stimmungsabhängigkeit anderer kann Sie heute sehr verwirren. Bleiben Sie sachlich, versuchen Sie, andere auf den Boden der Wirklichkeit zurückzubringen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Grenzen Sie sich heute nicht von anderen ab, auch wenn Sie deren Vergnügungen für oberflächlich halten. Sie können nachmittags einen sympathischen Kontakt knüpfen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie müssen heute mit Hindernissen und Widerständen rechnen. Verhalten Sie sich diplomatisch, Sturheit oder aggressives Vorgehen bringt vor allem abends verhärtete Fronten.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags laufen Sie zur Hochform auf. Packen Sie ein Vorhaben mit frischem Optimismus an! Lassen Sie sich nachmittags nicht vom großspurigen Auftreten anderer provozieren.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie finden endlich einmal wieder die Ruhe und Erholung, nach der Sie sich so sehr sehnen. Nachmittags kann Ihnen ein älterer Mensch einen wertvollen Rat geben.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nachmittags kann sich Ihnen ein interessanter beruflicher Weg zeigen. Lassen Sie sich aber mit einer endgültigen Entscheidung mindestens noch eine Woche Zeit.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie können jetzt eine Frage beantworten, die Sie schon lange beschäftigt. Nachmittags zeigen Sie großes technisches Geschick, Sie können eine Entdeckung machen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie dürfen sich nicht aufregen, wenn es nicht recht weitergeht. Sie brauchen noch etwas Geduld! Der Knoten platzt bald von selbst. Bereiten Sie jetzt Ihre weiteren Schritte vor.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Machen Sie sich einen schönen Tag. Genießen Sie die Natur, gönnen Sie sich Abwechslung! Nachmittags macht man Ihnen ein vielversprechendes und ernsthaftes Angebot.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Seien Sie vormittags nicht zu kritisch mit Menschen, die nicht so ernsthaft wie Sie an eine Sache herangehen. Abends können Sie etwas zurückgewinnen, was Sie verloren glaubten.