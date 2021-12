Horoskop heute: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 4. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben heute eine sehr starke Wirkung und viel Einfluss auf andere. Vor allem um die Mittagszeit müssen Sie sich aber um ehrliche Absichten bemühen, um zum Erfolg zu kommen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Bei allem, was Sie heute tun, sollten Sie auch an die Folgen denken. Am frühen Nachmittag kann schon ein kleiner Fehler zu einer Entfremdung führen. Erhalten Sie einen Kontakt.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie sehen heute sehr klar, was Sie sich erhoffen und wünschen. Legen Sie heute Ihre Ziele für die kommende Zeit neu fest. Wagen Sie dabei ruhig etwas mehr, Sie haben genug Kraft!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Vormittags können Sie jemandem aus einer Notlage heraushelfen. Bürden Sie sich dabei aber nicht selbst zu viele Verpflichtungen auf! Drängen Sie sich abends nicht in den Mittelpunkt!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Gönnen Sie sich vormittags immer wieder Ruhepausen, um Ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Abends sollten Sie in einer Liebesangelegenheit nicht zu früh zu viel wollen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Heute sollten Sie sich besonders diplomatisch verhalten, wenn es Ihnen auch manchmal schwer fallen mag. Beteiligen Sie sich am späten Vormittag nicht an einer Intrige.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie müssen heute mit einem schon länger bestehenden Problem zurechtkommen, nachmittags finden Sie eine befriedigende Lösung. Machen Sie sich einen schönen Abend!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Zeigen Sie möglichst keine Schwäche, gerade wenn Sie heute jemand unangenehm trifft. Sie würden damit weitere Bosheiten nur herausfordern. gehen Sie zügig auf Abstand!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Lassen Sie sich morgens von anderen inspirieren. Nehmen Sie Anregungen bewusst wahr und setzen Sie sie zügig um. Abends haben Sie in der Liebe die Chance auf einen Neustart.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags sind Sie nicht mit voller Kraft unterwegs. Lassen Sie sich nicht ablenken! Abends sollten Sie Ihrem Partner Anerkennung und Nähe geben, bevor er sie woanders sucht.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute dürfen Sie nicht zu viel auf einmal verlangen. Lassen Sie sich nicht zu sehr von Ihren Launen und Leidenschaften treiben und nehmen Sie Rücksicht auf andere!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Guter Tag! Morgens haben Sie interessante Einfälle und kommen auf ungewöhnlich einfache Lösungen. Am frühen Nachmittag können Sie eine alte Liebe wieder auffrischen.