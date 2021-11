Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 27. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Die Unruhe der vergangenen Tage kann sich heute in Bedrückung verwandeln. Nehmen Sie einen kurzfristigen Verlust nicht so wichtig, bemühen Sie sich Lösungen auf lange Sicht.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Machen Sie sich für heute einen Plan, an den Sie sich auch wirklich halten. Das bewahrt Sie davor, sich zu verzetteln und letztlich nichts zu schaffen. Verhalten Sie sich abends diplomatisch.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ziehen Sie sich vormittags zurück und kommen Sie alleine und in aller Ruhe zu einer Entscheidung. Ein guter Vorsatz, den Sie heute fassen, hat alle Chancen auf Verwirklichung.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Bleiben Sie heute Ihren Idealen treu. Man kann versuchen, Sie zu einer Handlung zu verführen, die Ihnen zwar kurzfristig Gewinn bringen, auf lange Sicht aber schaden kann.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Freuen Sie sich auf einen ruhigen und genussvollen Tag. Heute spüren Sie deutlich, was Ihnen wichtig ist und wohin Sie wollen. Vertrauen Sie abends in einer wichtigen Sache einem Freund.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags dürfen Sie sich auf eine Überraschung freuen. Die Zeit bis zum frühen Nachmittag eignet sich sehr gut für den Beginn neuer Vorhaben. Man kommt Ihnen entgegen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie haben einen ruhigen, guten Tag vor sich, nur über Mittag müssen Sie geduldig bleiben. Am späten Abend kann bei einer Begegnung unvermittelt starke Anziehung entstehen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie neigen heute dazu, sich in negative Gedanken hineinzusteigern. Reagieren Sie vor allem nachmittags gelassener, wenn Sie sich nicht auf Anhieb durchsetzen können.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Machen Sie sich heute keine Illusionen, bleiben Sie sowohl sich selbst, als auch anderen gegenüber sachlich! Gehen Sie am späten Vormittag kein finanzielles Risiko ein!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie befinden sich im Aufwind! Nachmittags und Abends können Sie Ihre Vorstellungen verwirklichen und dürfen eine wirksame Förderung erwarten. Sie haben Glück!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Genießen Sie die Zeit bis zum frühen Nachmittag, lassen Sie es sich gut gehen! Abends sollten Sie sich nicht in Streitigkeiten verwickeln lassen, mit die Sie eigentlich nichts angehen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Lassen Sie heute in Ihrer Familie und in Ihrer Partnerschaft Harmonie zu. Fühlen Sie sich nicht für alles verantwortlich, was auch um Sie herum passieren mag. Seien Sie sparsam mit Kritik!