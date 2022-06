Horoskop heute: So stehen die Sterne am Samstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 18. Juni 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bringen Sie anstehende Arbeiten zügig vom Tisch, schieben Sie nichts vor sich her. In den kommenden Tagen werden Sie über Freiräume in Ihrem Terminplan sehr dankbar sein.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Halten Sie heute mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen nicht hinter dem Berg! Auch wenn Sie es erst nicht vermuten würden, folgt man Ihnen schließlich. Abends sehen Sie klar.

Horoskop heute: Zwillinge (21.05.-21.06.)

Um die Mittagszeit können Sie mit ein wenig Fantasie und Erfindungsreichtum ein schwerwiegendes Problem lösen. Bauen Sie auf die Hilfe eines Menschen, den Sie gern haben.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie es heute ruhig angehen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Nachmittags sollten Sie in einem Gespräch sachlich bleiben und sich nicht von Vorurteilen lenken lassen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags müssen Sie in einem Gespräch Festigkeit beweisen. Bereiten Sie sich vor, überlegen Sie sich gute Argumente für Ihr Tun! Sorgen Sie abends aktiv für Harmonie!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Seien Sie heute besonders aufmerksam, dass Ihnen keine Fehler passieren. Eine Unbedachtsamkeit könnte Ihnen vermeidbare Nachteile bringen. Genießen Sie den Abend zu zweit!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie können Bewegung in eine festgefahrene Situation bringen. Machen Sie nachmittags einem anderen klar, was er eigentlich verändern müsste. Sie erkennen, woran es fehlt!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Ziehen Sie sich heute zurück und arbeiten Sie intensiv an einem Plan. Vormittags sehen Sie klarer, wie es für Sie weitergehen kann. Riskieren Sie am frühen Nachmittag nicht zu viel!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie neigen heute dazu, sich überreden und übervorteilen zu lassen. Geben Sie in Konfliktsituationen nicht zu früh nach. Spätabends sollten Sie sich nicht von Vorurteilen leiten lassen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ein plötzliches Ereignis kann heute für Sie die Notwendigkeit zum Umdenken bewirken. Nutzen Sie vor allem die Mittagsstunden, um sich über Ihr weiteres Vorgehen klar zu werden.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Vormittags kann Ihnen ein Geheimnis zu Ohren kommen. Freuen Sie sich über das Vertrauen, aber behalten Sie es für sich. Suchen Sie am Abend den Austausch mit anderen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nehmen Sie düstere Gedanken und Vorahnungen nicht zu ernst. Lassen Sie sich nicht in Ihrem Vorwärtsdrang hemmen. Nachmittags finden Sie fantasievolle Lösungen.