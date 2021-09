Horoskop heute: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 20. September 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Lassen Sie sich nicht einengen oder unter Druck setzen. Übernehmen Sie keine neue Verantwortung, wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass Sie ihr auch gewachsen sind.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Vormittags kommen Sie im Beruf voran. Konzentrieren Sie sich auf eine Hauptaufgabe! Nachmittags sollten Sie sich eine Pause gönnen. Haben Sie abends Geduld mit dem Partner.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ihre schöpferischen Kräfte und Ihre Einfälle sind heute sehr gefragt. Sie sollten aber auch an Ihren Vorteil denken. Lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht zu billig abspeisen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Vormittags erkennen Sie Ihre Chance, nutzen Sie sie entschlossen! Nachmittags haben Sie den Freiraum, Ihre Gedanken schweifen zu lassen. Lassen Sie mehr Phantasie zu!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ein guter Tag für Sie, wenn Sie sich flexibel auf Veränderungen einstellen. Abends können Sie mit Unterstützung durch andere rechnen. Am frühen Nachmittag nichts versprechen!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags sollten Sie sich körperlich nicht zu sehr verausgaben. Essen Sie mittags nur leicht. Lassen Sie sich nachmittags von einem scheinbar verlockenden Angebot nicht blenden.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Vormittags sollten Sie keine übertriebenen Forderungen stellen. Treten Sie bescheiden auf, Sie bekommen sonst vielleicht gar nichts. Begleichen Sie am späten Abend eine Schuld.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Setzen Sie sich heute für einen Menschen ein, der in Not ist. Versuchen Sie, gangbare Wege aufzuzeigen. Lassen Sie sich spätabends nicht in eine Auseinandersetzung verwickeln.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Mit Ihrer Unbefangenheit können Sie heute immer wieder anderen Menschen ihre Sorgen nehmen, Ihr Rat ist gefragt. Setzen Sie sich nachmittags und abends für mehr Harmonie ein.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Bis zum frühen Nachmittag haben Sie Gelegenheit, Ordnung zu schaffen und die eine oder andere Angelegenheit glücklich abzuschließen. Nachmittags bekommen Sie Hilfe.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Hadern Sie heute nicht mit Ihrem Schicksal, wenn sich Ihnen Hindernisse entgegenstellen. Beweisen Sie Entschlossenheit und Mut. Nachmittags dürfen Sie nicht in eine Falle gehen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie wirken heute auf andere besonders überlegen und ausgeglichen. Am frühen Abend lohnt es sich für Sie, Ihre Meinung entschieden zu vertreten. Man hört schließlich auf Sie.