Horoskop heute: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 10. Juli 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Geben Sie anderen Menschen eine klare Linie vor, verhalten Sie sich berechenbar. Am späteren Vormittag sollten Sie nichts abmachen, verschieben Sie einen Termin!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie sind heute geistig besonders rege. Bauen Sie einen guten Gedanken aus und setzen Sie ihn in die Tat um. Denken Sie am Nachmittag an Ihr berufliches Weiterkommen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Reden Sie heute offen über das, was Ihnen im Kopf herumgeht und Sie bedrückt. Nutzen Sie eine Gelegenheit zur Aussprache mit dem Partner. Sorgen Sie für neue Klarheit!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Gehen Sie heute mit anderen Menschen nicht zu hart ins Gericht. Vor allem über Mittag drohen sonst Auseinandersetzungen. Seien Sie abends etwas versöhnlicher.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie haben einen guten Tag vor sich. Unternehmen Sie etwas, gehen Sie spazieren! Abends sollten Sie niemandem etwas versprechen, das Sie nicht halten können.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nutzen Sie den Vormittag zur Verwirklichung wichtiger Vorhaben. Ab Mittag nimmt Ihre Leistungsfähigkeit ab. Beugen Sie dann Flüchtigkeitsfehlern vor.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nutzen Sie den Vormittag, um anstehende Arbeiten zu erledigen. Nachmittags lässt Ihre Konzentration nach. Lassen Sie sich nicht zu sehr von anderen verwirren.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Der beste Tag der Woche! Sie setzen sich durch und können verwirklichen, was Sie sich vorgenommen haben. Abends finden Sie mit dem Partner eine gemeinsame Entscheidung.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Einen Konflikt sollten Sie nicht überbewerten. Schon am Nachmittag findet sich ein Lösungsweg. Beteiligen Sie sich abends unter keinen Umständen an einer Intrige!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sind heute unruhiger und unkonzentrierter als gewöhnlich. Leisten Sie sich vor allem nachmittags keinen Fehler! Lehnen Sie sich nicht unnötig gegen Unabänderliches auf!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Setzen Sie sich vor allem vormittags aktiver ein. Bequemlichkeit kann Ihnen Nachteile bringen. Mittags sollten Sie Streit vermeiden! Ziehen Sie sich zur Entspannung etwas zurück.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie dürfen sich auf einen entspannten Tag freuen. Tagsüber bleibt es friedlich. Abends dürfen Sie sich nicht von unklaren Wünschen, Trieben oder Begierden treiben lassen.