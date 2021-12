Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 6. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Lassen Sie heute Fünfe gerade sein und machen Sie sich einen schönen Tag. Gönnen Sie sich etwas Gutes, schauen Sie dabei nicht zu sehr aufs Geld. Der Abend gehört der Liebe!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Freuen Sie sich auf einen angenehmen Tag, gehen Sie Ihren Liebhabereien nach oder machen Sie einen kleinen Ausflug. Widmen Sie Ihrer Familie oder Ihrem Partner Ihre Aufmerksamkeit.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nutzen Sie die Kraft und den Auftrieb dieses Tages. Am späten Vormittag sollten Sie Ihre Phantasie einsetzen, um sich Ihre Wünsche zu erfüllen. Fassen Sie abends einen Entschluss!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Der Vormittag kann Ihnen etwas lang werden, nachmittags dürfen Sie sich aber auf hübsche Überraschungen freuen. Abends kann Ihnen ein Wunsch in Erfüllung gehen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Beziehen Sie heute ganz klar Stellung, wenn jemand versucht, bewährte Strukturen einzureißen! Ihre Argumente finden vor allem vormittags und am frühen Abend Gehör.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie kommen nach den Aufregungen der letzten Tage heute innerlich wieder zur Ruhe. Ziehen Sie eine ungeschönte Bilanz der Vorkommnisse, richten Sie sich gegebenenfalls neu aus!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nutzen Sie vormittags Ihre Phantasie, um ein anstehendes Problem zu lösen. Nachmittags sehen Sie neue Zukunftschancen für sich. Legen Sie sich aber noch nicht fest!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie neigen heute dazu, sich ein wenig zu überschätzen. Das kann vor allem im Job Reibereien bringen. Nehmen Sie einen guten Rat an, den man Ihnen vormittags gibt.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie dürfen einem Gerücht, das Ihnen heute zu Ohren kommt, keinen Glauben schenken. Sehr wahrscheinlich will man Sie nur schwächen. Abends können Sie Klarheit bekommen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Ein ungelöstes Problem kann Sie stark beschäftigen, lassen Sie es sich äußerlich nicht so sehr anmerken! Halten Sie nachmittags und abends Abstand zu Menschen, die Sie nerven.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

In der Liebe können Sie heute an ein früheres Glück anknüpfen. Gehen Sie am späteren Nachmittag auf einen anderen Menschen zu! Abends wird es sehr unterhaltsam.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Morgens sollten Sie sehr realistisch sein. Verlieren Sie sich nicht in Wünschen und Illusionen, Sie könnten sich selbst ins Abseits stellen. Nachmittags bekommen Sie eine Chance.