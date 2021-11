Horoskop heute: So stehen die Sterne am Montag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 15. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie sind hochmotiviert, dürfen sich aber auch in der größten Begeisterung keine Illusionen über die Grenzen Ihrer Möglichkeiten machen. Lassen Sie sich abends Zeit mit einer Reaktion.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Es kann sehr lohnend für Sie sein, einem spontanen Impuls zu folgen. Greifen Sie entschlossen zu, wenn Sie Chancen erkennen, halten Sie fest! Abends haben Sie Chancen in der Liebe!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nutzen Sie für wichtige Erledigungen und Aufgaben vor allem den Vormittag. Lassen Sie sich von Ihrer Motivation tragen! Am späten Abend sprühen in der Liebe die Funken!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Geben Sie heute anderen Menschen eine klare Linie vor, verhalten Sie sich berechenbar. Am späteren Vormittag sollten Sie nichts abmachen, verschieben Sie einen Termin!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie heute Ihre Seele baumeln, klinken Sie sich aus Verpflichtungen aus, machen Sie sich einen ruhigen Tag. Abends dürfen Sie sich nicht von Versprechungen ködern lassen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sind heute in guter Form und ausgeglichener Stimmung. Am frühen Nachmittag kommen Sie besonders leicht in Kontakt mit anderen und hinterlassen einen guten Eindruck.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Zusammen mit anderen bringen Sie heute am meisten, Sie sollten aber bereit sein, sich auch unterzuordnen. Am späten Nachmittag haben Sie ein schönes Erfolgserlebnis.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Bleiben Sie bis abends im Hintergrund. Sie könnten durch Ihren Einsatz oder Ihre Einmischung viel Unruhe stiften. Am frühen Nachmittag müssen Sie mit einer Absage rechnen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Der Tag bleibt für Sie friedlich, Sie können vor allem zusammen mit der Familie schöne Erlebnisse haben. Nachmittags fällt es Ihnen besonders leicht, auf andere einzugehen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Untertags kann es Ihnen an Antrieb fehlen. Lassen Sie sich am späten Vormittag die Stimmung von einer Absage nicht verderben. Gehen Sie abends auf Provokationen gar nicht ein.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Verzeihen Sie Ihrem Partner heute einen Fehler der Vergangenheit, schließen Sie sauber ab. Am späten Abend finden Sie dann neue Nähe und können tiefe Leidenschaften genießen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Setzen Sie sich heute voll ein! Sie haben Kraft und können dauerhafte Lösungen erreichen. Am frühen Abend dürfen Sie aber von anderen nicht zuviel fordern, nehmen Sie Rücksicht!