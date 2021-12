Horoskop heute: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 8. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Heute fällt es Ihnen leicht, sich zu konzentrieren und eine Herausforderung kraftvoll zu bewältigen. Bringen Sie Arbeiten hinter sich, die Ihre freie Entfaltung behindern und einschränken.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie tauen erst am späteren Nachmittag auf. Nehmen Sie zuvor eventuelle Sorgen und Befürchtungen nicht zu ernst, sprechen Sie nicht zu viel über Dinge, die Ihnen nicht passen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Erwarten Sie heute nicht zu viel von anderen. In der Partnerschaft kann es plötzlich zu Missverständnissen kommen. Zeigen Sie Ihrem Partner mehr, dass Sie wirklich für ihn da sind.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Treten Sie heute nicht zu aggressiv oder dominant auf. Versuchen Sie, andere diplomatisch zu führen. Sie haben vor allem nachmittags und abends gute Erfolgschancen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

In der Partnerschaft wird heute eine Entscheidung fällig. Überlegen Sie gut, in welche Richtung Sie gehen möchten! Halten Sie abends an einem Entschluss fest, bleiben Sie standhaft!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Bleiben Sie heute geduldig und nachsichtig, wenn andere Ihrem Tempo nicht folgen können. Vor allem abends dürfen Sie sich nicht von Vorurteilen leiten lassen. Gewähren Sie Freiräume!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nach einem Zusammenstoß um die Mittagszeit haben Sie nachmittags die Chance, einen Schlussstrich unter ein unangenehmes Kapitel zu ziehen und sich zu befreien.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie entwickeln heute eine enorme Kreativität, wenn es um die Verwirklichung Ihrer Wünsche geht. Setzen Sie alle Hebel in Bewegung, werden Sie aktiv. Beziehen Sie andere mit ein!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Lassen Sie sich heute nicht in Streitigkeiten verwickeln, mit denen Sie nichts zu tun haben. Reiben Sie sich nicht auf, sparen Sie Ihre Kräfte. Abends sollten Sie einen Fehler verzeihen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Verbringen Sie diesen Tag möglichst ruhig, lassen Sie sinnliche Genüsse nicht zu kurz kommen! Der Abend würde sich sehr gut für ein fröhliches Fest mit guten Freunden eignen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie haben einen erfreulichen Tag vor sich und können vor allem in der Partnerschaft positive Überraschungen erfahren. Nachmittags können Sie anderen Geborgenheit schenken.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Gönnen Sie sich heute immer wieder Ruhepausen, überfordern Sie sich körperlich nicht. Nachmittags sollten Sie sich einem Fehler bekennen und einen Schaden wieder gut machen.