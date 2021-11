Horoskop heute: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 17. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Nutzen Sie Ihre Chancen in der Liebe, gehen Sie offen auf einen Menschen zu, den Sie für sich gewinnen wollen! Der Abend bleibt ruhig und ist ideal für ein schönes Essen zu zweit.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nutzen Sie diesen Tag für Planungen. Setzen Sie sich mit anderen zusammen und entwickeln Sie ein Konzept, durch das Sie auf Dauer finanziell unabhängiger werden.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Fahren Sie bis zum späten Nachmittag nur mit halber Kraft, schieben Sie wichtige Entscheidungen oder Erledigungen noch auf. Am frühen Abend tut man Ihnen einen lieben Gefallen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Beweisen Sie heute Ihre Beständigkeit, halten Sie an einem Vorsatz fest. Falscher Stolz und Unbescheidenheit könnten Sie nachmittags in eine unangenehme Lage bringen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Heute kann es für Sie nötig werden, entschlossen und tatkräftig zu handeln. Setzen Sie sich gegen einen Übergriff zur Wehr! Abends sollten Sie auf ein Versöhnungsangebot eingehen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Vormittags haben Sie in einer finanziellen Angelegenheit Erfolg. Stellen Sie den gemeinsamen Nutzen in den Vordergrund. Meiden Sie abends Menschen, die Sie erpressen wollen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Heute brauchen Sie viel Geduld, Sie dürfen sich von anderen nicht reizen lassen. Verscherzen Sie sich keine Sympathien durch überzogene Kritik und übertriebene Forderungen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Lassen Sie sich heute von anderen nicht belasten, grenzen Sie sich rechtzeitig ab. Üben Sie abends in der Partnerschaft keinen emotionalen Druck aus, das bringt nur Entfremdung.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Unternehmen Sie heute etwas, gönnen Sie sich Abwechslung und Anregung. Der Abend kann sehr harmonisch und erfolgreich für Sie werden. Fassen Sie spätabends einen Vorsatz!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Heute haben Sie einen besonders starken Tag, legen Sie sich ins Zeug! Sie begreifen heute besonders schnell, worauf es ankommt und können gute Gelegenheiten bekommen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich heute nicht zu einer voreiligen Entscheidung hinreißen, auch wenn Menschen in Ihrer Umgebung Sie drängen. Denken Sie unbedingt auch an Ihren Vorteil.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Stellen Sie sich heute nicht selbst ins Abseits, beteiligen Sie sich mit ganzer Kraft an einem gemeinsamen Vorhaben! Am späten Nachmittag haben Sie einen Erfolg in der Liebe!