Horoskop heute: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 3. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Machen Sie sich einen aktiven, abwechslungsreichen Tag! Sie können sich bestens amüsieren! Meiden Sie abends Menschen, die nervös oder aggressiv auf Sie wirken.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Lehnen Sie sich heute nicht zu sehr auf, wenn andere Sie ihre Vormachtstellung spüren lassen. Sie würden nur Kraft verlieren. Vermeiden Sie am frühen Nachmittag einen Kampf.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben einen guten Tag vor sich. Unternehmen Sie etwas, gehen Sie in die Natur! Abends sollten Sie nicht mehr versprechen, als Sie halten können. Stellen Sie sich nicht ins Abseits!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie sich heute nicht so sehr von Ihren Stimmungen treiben, begegnen Sie anderen entschlossener. Halten Sie an einem Vorsatz fest, so beweisen Sie, dass Sie es ernst meinen!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie entwickeln heute neue Perspektiven für sich. Bekennen Sie sich dazu eindeutiger zu Ihren Wünschen und Vorstellungen. In der Partnerschaft kommen Sie sich abends näher.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Über Mittag kann sich aus einem kleinen Anlass ein heftiger Streit entwickeln. Seien Sie tolerant, verrennen Sie sich nicht in einen Irrtum. Abends nähern Sie sich einander wieder an.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Treffen Sie heute keine Entscheidungen, vor allem, wenn Sie sich unter Druck fühlen. Bringen Sie keine Streitpunkte auf den Tisch. Seien Sie abends im Straßenverkehr sehr vorsichtig!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Für Sie beginnt jetzt eine längere Phase des Erfolges und der Zuversicht. Gehen Sie ein viel versprechendes Vorhaben jetzt aktiv an. Setzen Sie sich bis zum späten Abend voll ein!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie wittern heute neue berufliche Chancen für sich. Nehmen Sie ich Zeit, lassen Sie Ihre Gedanken spazieren gehen. Sie können sich abends die Hilfe eines idealistischen Mitstreiters sichern.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags haben Sie günstigen Aufwind. Verwirklichen Sie Ihre Einfälle am besten gleich! Nachmittags und abends sollten Sie sich entziehen, wenn Druck auf Sie ausgeübt wird.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Eine Idee, die Ihnen morgens in den Kopf kam, ist von großem Wert für Sie. Bauen Sie auf ihr einen positiven seelischen Neuanfang auf! Abends haben Sie Grund zur Freude.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Verzetteln Sie sich heute nicht! Sie haben mehr Ideen, als Zeit zu deren Durchführung. Konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste. Abends kann Sie Eitelkeit Sympathien kosten.