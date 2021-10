Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 13. Oktober 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie durchschauen heute die Ziele und Absichten anderer Menschen besonders schnell. Versuchen Sie, ein Rätsel zu lösen. Verfolgen Sie eine Spur mit Logik und Beharrlichkeit.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie lassen sich heute leicht stören, ringen Sie um Ihre Konzentration! Vormittags müssen Sie im Job zeigen, dass Sie verlässlich sind. Führen Sie abends ein versöhnliches Gespräch!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Vormittags sollten Sie sehr realistisch sein, wenn man Ihnen ein wohlklingendes Angebot macht. Nachmittags haben Sie eine gute Idee, wie Sie unabhängiger werden können.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Vormittags haben Sie viel Auftrieb und bringen anstehende Arbeiten rasch über die Bühne. Nachmittags und abends sollten Sie sich Ruhe gönnen. Seien Sie abends in der Liebe aufrichtig!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie haben einen recht guten Tag vor sich, vormittags kann eine neue Hoffnung keimen. Nachmittags bekommen Sie die Gelegenheit zur Verwirklichung eines Herzenswunsches.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Verraten Sie heute Ihre Ideale nicht, auch wenn man Ihnen materielle Vorteile verspricht. Erhalten Sie Ihre Unabhängigkeit! Am frühen Abend haben Sie einen wertvollen Einfall.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Bringen Sie vormittags alle anstehenden Arbeiten hinter sich. Dann können Sie sich völlig entspannen und nur genießen! Schauen Sie abends nicht zu sehr aufs Geld, gönnen Sie sich etwas!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie sollten heute aufputschende Substanzen Ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit zuliebe meiden. Essen Sie nur leicht, verschaffen Sie sich hin und wieder etwas Bewegung.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Seien Sie heute besonders aufmerksam, dass Ihnen keine Fehler passieren. Eine Unbedachtsamkeit könnte Ihnen vermeidbare Nachteile bringen. Genießen Sie den Abend zu zweit!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

In der ersten Tageshälfte sollten Sie anderen gegenüber großzügig sein, auch in finanzieller Hinsicht. Abends können Sie in Ihrer Partnerschaft einen positiven Wandel bewirken.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie sind anderen Menschen heute überlegen, nutzen Sie die Stimmung für sich aus! Nachmittags setzen Sie sich aber nur durch, wenn Sie sachlich, ehrlich und fair bleiben.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Bis zum frühen Nachmittag besteht die Gefahr, dass Sie sich zu Handlungen aus Hinterlist oder Rachsucht hinreißen lassen. Halten Sie emotionalen Abstand zu anderen!