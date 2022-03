Horoskop heute: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 30. März 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Erinnern Sie sich heute an eine Erfahrung der Vergangenheit, wenn Sie in eine unklare Lage geraten. Machen Sie einen Fehler nicht zweimal! Spätabends spornt man Sie an!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Machen Sie sich einen gemütlichen Tag und spannen Sie aus. Abends können Sie einen Kontakt wiederherstellen, der einmal wichtig für Sie war. Bringen Sie aber keine Vorleistungen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Morgens und vormittags können Sie immer wieder erfreuliche Chancen geboten bekommen. Greifen Sie zu, ohne lange zu überlegen. Es kann ein unerwarteter Glücksfall eintreten.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Am besten wäre es, Sie würden diesen Tag zurückgezogen mit Ihrem Partner verbringen. Halten Sie sich möglichst fern von Menschen, die Missstimmungen in Ihnen erzeugen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Halten Sie einen guten Gedanken fest, der Ihnen vormittags kommt, und verfolgen Sie ihn weiter. Am frühen Nachmittag kommen Sie zusammen mit anderen zu schönen Erfolgen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Ein wichtiges Vorhaben entwickelt sich heute weiter, dennoch sollten Sie vorsichtig sein! Machen Sie sich keine überzogenen Hoffnungen. Sie brauchen noch viel mehr Zeit!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie beginnen den Tag voller Tatendrang. Gehen Sie aber nicht einfach über andere hinweg. Stimmen Sie sich ab, wenn Sie die Sympathien eines anderen Menschen erhalten wollen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Es kann hektisch werden! Gehen Sie heute planvoll vor, verlieren Sie sich nicht in unwichtigen Einzelheiten! Über Mittag sollten Sie sich von einem Gerücht nicht beunruhigen lassen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sollten sich ausruhen und neue Kräfte schöpfen. Lassen Sie sich von anderen nicht stören. Ab dem späten Nachmittag profitieren Sie von Ihrer Konzentration und Ausdauer.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

In der Partnerschaft sollten Sie heute geradlinig sein. Lassen Sie sich nicht von Zweifeln beunruhigen, stärken Sie sich an positiven Erinnerungen aus Ihrer Vergangenheit.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Vormittags können Sie sich ungehindert entfalten. Weichen Sie am frühen Nachmittag einem Streit aus. Gestehen Sie abends den Menschen in Ihrer Umgebung mehr Freiheiten zu.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Heute kann es Ihnen immer wieder an Antrieb und Motivation mangeln. Raffen Sie sich aber zumindest vormittags auf. Gehen Sie aktiv an die Lösung eines beruflichen Problems.