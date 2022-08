Horoskop heute: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 3. August 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich, den ganzen Tag drohen deshalb überflüssige Konflikte mit anderen. Abends sollten Sie sich einen Irrtum eingestehen!

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Sie können heute in der Liebe an ein früheres Glück anknüpfen. Gehen Sie am späteren Nachmittag auf einen anderen Menschen zu! Abends wird es sehr unterhaltsam.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Widerspruch und Widerstand vertragen Sie heute schlecht. Dennoch sollten Sie kompromissbereit sein, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. Überfordern Sie niemanden!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Tagsüber sollten Sie anstehende Arbeiten erledigen, auch wenn Sie wenig Lust haben. Ab dem späteren Nachmittag lässt Ihre Leistungsfähigkeit nach. Halten Sie abends maß in allem.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Genießen Sie die Zeit bis zum frühen Nachmittag, lassen Sie es sich gut gehen! Abends sollten Sie sich nicht in Streitigkeiten verwickeln lassen, die Sie eigentlich nichts angehen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Seien Sie heute geistesgegenwärtig! Sie müssen sich auf wechselnde Situationen rasch einstellen und richtig handeln. Lassen Sie sich nicht zu sehr von Stimmungen leiten.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

In der Liebe können Sie heute eine positive Entwicklung bewirken. Zeigen Sie Ihrem Partner Ihre Gefühle, versprechen Sie aber nicht mehr, als Sie auch wirklich halten können.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nutzen Sie den Vormittag und den frühen Nachmittag für wichtige Angelegenheiten. Nachmittags lässt Ihre Konzentration nach. Sie neigen zu Leichtsinns- und Flüchtigkeitsfehlern.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Lassen Sie sich heute nicht zu Handlungen hinreißen, die Sie bereuen könnten! Stellen Sie sich über die Situation, bleiben Sie geduldig! Verzeihen Sie einem anderen einen Fehler!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags bekommen Sie eine Anregung. Seien Sie dann flexibel, lassen Sie sich nicht von Vorurteilen gegenüber einer Person leiten. Nutzen Sie abends Ihre Chancen in der Liebe!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nehmen Sie sich heute etwas zurück. Sie haben weniger Kraft als gewöhnlich. Vermeiden Sie zu üppige Nahrungsmittel. Am späten Abend haben Sie eine wertvolle Erkenntnis.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben einen ruhigen, guten Tag vor sich, nur über Mittag müssen Sie geduldig bleiben. Am späten Abend kann bei einer Begegnung unvermittelt starke Anziehung entstehen.