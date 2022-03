Horoskop heute: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 16. März 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Machen Sie heute für sich selbst Nägel mit Köpfen. Werden Sie nicht tätig, um andere zu beeindrucken, sondern weil Sie selbst es wollen! Essen Sie abends leicht und bekömmlich!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Vormittags dürfen Sie sich nicht verzetteln. Konzentrieren Sie sich auf das Wichtigste. Nachmittags wird es ruhiger und Sie können sich entspannen. Unternehmen Sie abends etwas!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Seien Sie vormittags vorsichtig, wenn man Ihnen freundlich begegnet und anscheinend sehr gute Angebote macht. Unterschreiben Sie nichts. Legen Sie sich keinesfalls fest!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie neigen heute dazu, sich überreden und übervorteilen zu lassen. Geben Sie in Konfliktsituationen nicht zu früh nach. Abends sollten Sie sich nicht von Vorurteilen leiten lassen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags sollten Sie einen Vorteil schnell entschlossen nutzen. Zum Abend hin ist es für Sie ratsam, sich zurückzuhalten. Es könnten unbeherrschbare Turbulenzen entstehen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nutzen Sie diesen Tag, um wertvolle Verbindungen zu pflegen und neue Kontakte anzuknüpfen. Achten Sie aber darauf, dass Sie Ihrem Partner keinen Anlass zur Eifersucht geben.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie können heute eine Entscheidung treffen, die Ihnen auf Dauer Sicherheit und Anerkennung bringt. Handeln Sie aber erst, wenn Sie sich über Ihr Vorgehen im Klaren sind!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Tagsüber bleibt es für Sie ruhig, nehmen Sie sich Zeit für sich selbst! Abends sollten Sie Verständnis für Ihre Familie und Ihren Partner haben. Geben Sie etwas mehr von sich preis!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

In der Partnerschaft sollten Sie heute wissen, was Sie wollen. Sie könnten sonst vormittags in einen Gewissenskonflikt geraten. Abends sollten Sie eine gute Idee nicht zerreden.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie finden vormittags Zugang zu einem Menschen, der Ihnen weiterhelfen kann. Nachmittags sollten Sie sich diplomatisch verhalten. Bitten bringt Sie weiter als fordern.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und geraten schneller unter Stress. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, um nicht in Zeitdruck zu geraten. Frühabends nichts übereilen!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Setzen Sie sich heute mit anderen Menschen zusammen, um der Lösung eines Problems näher zu kommen. Vor allem vormittags finden sich die richtigen Ansätze ganz leicht.