Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 29. Oktober 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie sind heute ein bisschen zu unruhig und zu ungeduldig. Drängen Sie niemanden, handeln Sie nicht voreilig! Am späteren Abend kommen Sie einem anderen Menschen näher.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Über Mittag haben Sie eine Idee, die geradezu revolutionäre Folgen haben kann. Bringen Sie den Mut auf, den ersten Schritt zu ihrer Verwirklichung zu tun! Abends finden Sie Hilfe!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Andere können Sie heute mit einem etwas aggressiven Auftreten beunruhigen. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, ziehen Sie sich notfalls etwas zurück, erhalten Sie den Frieden.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Genießen Sie diesen Tag, verbringen Sie ihn mit unbeschwerten Menschen. Versuchen Sie Zeit zu gewinnen, wenn man nachmittags eine Entscheidung von Ihnen erzwingen will.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie haben heute die Chance, Schwierigkeiten und Belastungen aufzuarbeiten. Machen Sie reinen Tisch, machen Sie sich frei! Abends gibt Ihnen ein älterer Mensch tiefe Anstöße.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nehmen Sie sich heute immer wieder Zeit und lassen Sie Ihre Gedanken spazieren gehen. Vor allem nachmittags sind Sie zu sehr guten kreativen Leistungen fähig.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie können heute Erlebnisse haben, die Sie zunächst verunsichern mögen. Machen Sie sich auf lange Sicht frei von Gefühlen, die zum Gefängnis für Sie werden.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Vermeiden Sie ungewohnte Anstrengungen, Sie ermüden leichter und sind zeitweise unkonzentriert. Handeln Sie nachmittags entschlossen. Sie können einen Vorsprung gewinnen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Fordern Sie heute von den Menschen in Ihrer näheren Umgebung nicht zuviel, lassen Sie jedem seinen Freiraum. Folgen Sie abends Ihrem Wunsch nach Vergnügen und Abwechslung.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Freuen Sie sich vormittags am Glück eines anderen mit, Neid ist unnötig. Nachmittags bekommen Sie Gelegenheit, eine offene Angelegenheit in Ihrem Sinn in Ordnung zu bringen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nutzen Sie den Vormittag für wichtige Arbeiten und Erledigungen. Ab dem frühen Nachmittag sinkt Ihre Leistungsfähigkeit. Am späten Abend bekommen Sie Kraft von anderen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nehmen Sie Spannungen in der Familie heute nicht zu ernst. Vor allem nachmittags sollten Sie bereit sein, anderen zu verzeihen. Verrennen Sie sich nicht in düstere Gedanken!