Horoskop heute: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 22. Oktober 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bringen Sie heute Ordnung in Ihre Gedanken. Lassen Sie sich dabei nicht von anderen beeinflussen oder ablenken! Nachmittags kommt man ihnen ein gutes Stück entgegen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Lassen Sie sich heute von den Ideen anderer begeistern und mitreißen, bringen Sie sich in ein Team ein, ohne nur an Ihren eigenen Vorteil zu denken. Halten Sie abends eine Zusage ein.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie sollten heute Ihre körperlichen Kräfte schonen. Nachmittags kann Unkonzentriertheit dazu führen, dass Sie etwas Wichtiges verschusseln. Machen Sie sich einen genauen Plan!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Kritischer Tag, treten Sie etwas kürzer. Sie neigen heute dazu, sich und andere zu überfordern. Gehen Sie abends auf einen Kompromiss ein, ohne lange zu kämpfen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nutzen Sie den Vormittag für größere Arbeiten. Nachmittags sinkt Ihre Leistungskurve, Sie haben es schwerer, sich zu konzentrieren. Halten Sie sich abends von Aufregungen fern.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nehmen Sie sich heute den Rat eines Menschen, der an Ihre Sicherheit denkt, zu Herzen. Am späten Abend entdecken Sie eine Stärke an sich, die Sie zu neuen Taten motiviert!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Heute finden Sie in einer Verhandlung zu einem gangbaren Kompromissen. Lassen Sie sich auf ein Angebot ein, das man Ihnen nachmittags macht. Sie können gewinnen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Behalten Sie heute die Übersicht, wenn andere versuchen, Sie zu verunsichern oder gar zu ängstigen. Suchen Sie zum Abend hin den Kontakt zu Menschen, die Sie anregen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie haben einen anregenden, bunten Tag vor sich. Auf der Jagd nach neuen Ideen machen Sie bis Mittag reiche Beute. Abends können Sie einen anderen Menschen seelisch aufbauen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags haben Sie eine Erfolgschance, die Sie entschlossen nutzen sollten. Am frühen Abend können Sie ein drückendes Problem lösen. Setzen Sie sich ernsthaft damit auseinander.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Erledigen Sie wichtige Vorhaben am besten gleich morgens. Man kommt Ihnen entgegen. Über Mittag kann es stressig werden. Gehen Sie am Abend einem Streit aus dem Weg.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie kommen heute nur schwer in die Gänge. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, rechnen Sie mit Verzögerungen. Ein Gerücht kann abends Unruhe bringen. Lassen Sie nicht bluffen!