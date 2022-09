Horoskop heute: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 30. September 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Der heutige Tag ist vielversprechend. Sie können berufliche Vorteile erzielen. Gehen Sie am späten Vormittag freundlich auf einen anderen Menschen zu.

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Stellen Sie sich heute nicht selbst ins Abseits. Beteiligen Sie sich mit ganzer Kraft an einem gemeinsamen Vorhaben! Am späten Nachmittag haben Sie einen Erfolg in der Liebe!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nehmen Sie sich heute die Zeit, eine nüchterne Bilanz zu ziehen. Überlegen Sie, in welchen Bereichen Sie erfolgreicher sein könnten. Am späten Abend sollten Sie nicht zweifeln.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Eine Flaute in Ihrer positiven Entwicklungsphase ist schnell vorbei und vergessen. Bleiben Sie auf Ihrem Kurs und bewahren Sie sich dadurch Ihre kostbaren Freiräume.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie dürfen heute nicht damit rechnen, dass andere auf Ihre Ideen und Vorschläge gleich einsteigen. Wenn Sie Wichtiges vorhaben, müssen Sie einen längeren Anlauf planen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Auch wenn Sie heute schwer zu begeistern sind, sollten Sie doch Anteil an Ihrer Umgebung nehmen. Im Zusammenhang mit dem Erfolg eines anderen können auch Sie weiterkommen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Treiben Sie vormittags eine offene Forderung ein. Am späten Nachmittag sollten Sie ein interessantes Angebot annehmen. Sie können Ihre finanzielle Situation verbessern!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Hüten Sie sich heute vor Vorurteilen. Richten Sie sich nur danach, wie sich ein anderer Mensch Ihnen gegenüber verhält. Denken Sie abends über einen Neuanfang nach!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Erwarten Sie sich heute nicht zu viel Entgegenkommen von anderen. Verlassen Sie sich auf sich selbst und Ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Abends entwickeln Sie gute Ideen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Gehen Sie heute auf Abstand zu allem, was Sie bedrückt oder belastet. Über Mittag sollten Sie misstrauisch werden, wenn man Ihnen mit übertriebener Freundlichkeit begegnet.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie verschaffen sich heute einen beruflichen Vorsprung, man weiß Ihre Fähigkeiten zu würdigen. Nutzen Sie nachmittags die Gelegenheit zu einem offenen, ausführlichen Gespräch.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Ihr Tag verläuft in harmonischen Bahnen. Aber Wunschdenken ist heute tabu. Bleiben Sie bei der Realität, sonst geraten Sie mit Ihren hochtrabenden Plänen in eine Sackgasse.