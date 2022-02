Horoskop heute: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 25. Februar 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Lassen Sie sich nicht von anderen Menschen den Mut nehmen. Es besteht die Gefahr, dass unnötige Zweifel in Ihnen gesät werden. Halten Sie Abstand zu negativen Menschen!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Morgens haben Sie eine Erfolgschance, die Sie entschlossen nutzen sollten. Am Abend können Sie ein drückendes Problem lösen. Setzen Sie sich ernsthaft damit auseinander.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie haben vormittags am meisten Kraft und können erstaunliche Leistungen vollbringen. Beziehen Sie am späten Nachmittag andere Menschen mehr in Ihre Überlegungen mit ein.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Ein vielversprechender Tag für Sie! Treffen Sie Entscheidungen, schließen Sie Verträge oder orientieren Sie sich neu. Ideal ist der frühe Abend. Man kommt Ihnen entgegen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Achten Sie heute gut auf Ihr leibliches Wohlbefinden. Essen Sie leicht und vitaminreich, trinken Sie viel Wasser! Halten Sie sich am Nachmittag Verpflichtungen vom Hals.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Bauen Sie heute die Anregungen und Ideen anderer geschickt in Ihre eigenen Pläne mit ein. Abends kann ein Veränderungswunsch vorübergehend für große Unruhe sorgen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Wenn Sie sich heute nur auf Ihre eigene Kraft verlassen, können Sie weit kommen. Nachmittags können Sie eine turbulente Situation klug zu Ihrem eigenen Vorteil nutzen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Setzen Sie sich heute keinen gesundheitlichen Belastungen aus, bleiben Sie im Hintergrund. Abends sollten Sie sich von Aufregungen ganz bewusst fernhalten.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Den Vormittag müssen Sie hinter sich bringen, nachmittags kommen Sie zur Ruhe. Abends haben Sie Glück in jedem Bereich. In der Liebe können Sie eine Eroberung machen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie erkennen morgens eine Chance für sich, greifen Sie ohne langes Abwägen zu! Nachmittags sollten Sie Abstand zu Menschen halten, die allzu fordernd auftreten.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Die Begeisterung, die Sie heute an den Tag legen, kann nachmittags den Widerstand anderer herausfordern. Abends müssen Sie im Gespräch mit anderen besonders realistisch sein.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Weichen Sie vormittags einem Kampf aus, Sie würden nur Kraft verlieren. Am späteren Nachmittag müssen Sie mit Absagen rechnen. Drängen Sie abends nicht in den Mittelpunkt.