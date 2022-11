Horoskop heute: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 18. November 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Gehen Sie am Morgen flexibler auf andere Menschen ein. Machen Sie nicht zu, wenn man Ihre Abläufe stört! Eine Auseinandersetzung am Abend findet ein gütliches Ende.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nachmittags müssen Sie mit Turbulenzen durch andere rechnen. Je weniger Sie sich darauf einlassen, desto schneller kehrt wieder Frieden ein. Genießen Sie den Abend zu zweit!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Riskieren Sie heute nicht zu viel, verhalten Sie sich nicht leichtsinnig! Vor allem am Abend sitzt Ihnen der Geldbeutel zu locker. Stecken Sie nur ein, was Sie ohne Not ausgeben können.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Halten Sie sich tagsüber konsequent aus allem heraus, was Sie nichts angeht. Sie würden nichts gewinnen. Ab dem späten Nachmittag kehrt Ihre alte Entschlusskraft zurück.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sehen Sie einen Konflikt von der positiven Seite! Nehmen Sie eine Auseinandersetzung zum Anlass, neue Gemeinsamkeiten zu finden. Abends lohnt sich entschlossenes Handeln!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Überfordern Sie heute niemanden und stellen Sie keine zu hohen Ansprüche. Nachmittags sollten Sie viel Verständnis haben, wenn andere menschliche Schwächen zeigen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nehmen Sie eventuelle Spannungen in Ihrer Familie heute nicht zu ernst. Lassen Sie anderen Luft zur eigenen Entfaltung. Sie setzen sich abends durch, wenn Sie geradlinig handeln.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Im Straßenverkehr sollten Sie heute sehr umsichtig sein. Rechnen Sie mit den Fehlern anderer, verhalten Sie sich defensiv! Am späten Vormittag sind Sie besonders ausdauernd.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Schonen Sie vormittags Ihre Kräfte. Meiden Sie ungewohnte Anstrengungen. Nachmittags keimt in Ihnen ein Wunsch auf. Bereits abends sehen Sie Wege zu seiner Verwirklichung.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Machen Sie sich heute einen schönen Tag, am besten mit Ihrem Partner, Ihrer Familie oder jemandem, der Ihnen positive Impulse gibt. Abends kommen Sie jemandem näher!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Bei allem, was Sie heute tun, sollten Sie an die Folgen denken. Am frühen Nachmittag kann schon ein kleiner Fehler zu einer Entfremdung führen. Halten Sie einen Kontakt aufrecht.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Vormittags und am frühen Abend kann es Ihnen zu unruhig sein. Ziehen Sie sich dann ein wenig zurück, lassen Sie die anderen sich austoben. Genießen Sie den späteren Abend!