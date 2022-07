Horoskop heute: So stehen die Sterne am Freitag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Freitag, 15. Juli 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie sind heute unruhiger und unkonzentrierter als gewöhnlich. Leisten Sie sich vor allem nachmittags keinen Fehler! Lehnen Sie sich nicht unnötig gegen Unabänderliches auf!

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Geben Sie anderen Menschen eine klare Linie vor, verhalten Sie sich berechenbar. Am späteren Vormittag sollten Sie nichts abmachen, verschieben Sie einen Termin!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie dürfen sich auf einen entspannten Tag freuen. Tagsüber bleibt es friedlich. Abends dürfen Sie sich nicht von unklaren Wünschen, Trieben oder Begierden treiben lassen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Morgens sind Sie am stärksten. Bringen Sie eine unbequeme Aufgabe zügig hinter sich! Für den Abend sollten Sie nicht zu viel vornehmen, Sie sind körperlich etwas anfällig.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nach einem friedvollen Vormittag bekommen Sie nachmittags die Kraft, sich voll ein- und durchzusetzen. Sie können eine Belastung loswerden. Abends in der Liebe gelassen sein!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Seien Sie heute geistesgegenwärtig! Sie müssen sich auf wechselnde Situationen rasch einstellen und richtig handeln. Lassen Sie sich nicht zu sehr von Stimmungen leiten.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Beweisen Sie heute Ihre Beständigkeit, halten Sie an einem Vorsatz fest. Falscher Stolz und Unbescheidenheit könnten Sie nachmittags in eine unangenehme Lage bringen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Lehnen Sie sich jetzt nicht gegen vermeintliche oder tatsächliche Beschränkungen auf. Suchen Sie abends das Gespräch mit einer Person, deren Verhalten Sie nicht verstehen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie werden derzeit sehr stark in die Pflicht genommen. Stehen Sie zu einer Zusage. Lassen Sie eine Person, die fest mit Ihnen rechnet, nicht einfach hängen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Gehen Sie optimistisch in den Tag! Sie dürfen sich auf positive Entwicklungen und Ereignisse freuen. Legen Sie am frühen Nachmittag eine ausgiebige Erholungspause ein.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich von einem Rückschlag am späteren Vormittag nicht die Laune verderben. Halten Sie an einem Entschluss fest! Abends bringen Sie eine wichtige Neuigkeit in Erfahrung.

Horoskoph heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Kümmern Sie sich vordringlich um eine berufliche Angelegenheit, die geklärt werden muss. Lassen Sie sich nachmittags von scheinbaren Widersprüchen nicht beunruhigen.