Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 16. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Stellen Sie sich nachmittags eventuellen Schwierigkeiten ohne Zorn oder Aufregung. Ordnen Sie spätabends Ihre Gedanken und überlegen Sie in Ruhe, wie es für Sie weitergeht.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Stier Vormittags sind Sie besonders leistungsfähig. Bringen Sie wichtige Arbeiten noch schnell über die Bühne. Lassen Sie sich spätnachmittags nicht herausfordern, vermeiden Sie Streit.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

ie finden heute einen phantasievollen neuen Ansatz zur Lösung eines Problems. Sprechen Sie am frühen Abend mit jemandem, der Ihnen eine Anregung geben kann.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Seien Sie vormittags nicht zu kritisch mit Menschen, die nicht so ernsthaft wie Sie an eine Sache herangehen. Abends können Sie etwas zurückgewinnen, was Sie verloren glaubten.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Schonen Sie sich heute, hüten Sie sich besonders vor einem Übermaß an Stimulanzien. Medikamente und Alkohol wirken heute besonders stark. Achten Sie unbedingt auf genug Schlaf!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Jungfrau Bis Mittags sollten Sie ungewohnte Anstrengungen vermeiden. Der spätere Nachmittag ist Ihre beste Zeit, Sie beeindrucken mit Ihren Ideen. Lassen Sie sich abends nicht provozieren.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sollten heute Ihre interessen sehr entschlossen vertreten. Wenn es hektisch wird, müssen Sie das Wichtigste zuerst erledigen. Lassen Sie sich abends nicht auf Diskussionen ein.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Schieben Sie die Verwirklichung eines Vorsatzes nicht auf, auch wenn Sie heute unsicher sind. Je konsequenter und direkter Sie handeln, desto schneller sind Sie wieder zufrieden.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Geben Sie sich heute nicht mit Versprechungen zufrieden, fordern Sie Greifbares! Am späten Vormittag sollten Sie sich von einem Angriff nicht beeindrucken lassen. Stellen Sie sich!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Genießen Sie die Freiräume, die sich Ihnen heute immer wieder bieten. Über die Mittagszeit sind Sie besonders einfallsreich. Beleben Sie den Kontakt zu einem guten Freund neu!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie sind untertags seelisch unausgeglichen und fühlen sich schnell angegriffen. Halten Sie sich über Mittag von Menschen fern, deren Stachel Sie fürchten. Abends bauen Sie wieder auf.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Eine Spannung löst sich im Lauf des Vormittages auf. Nachmittags sollten Sie sich körperlich nicht zuviel zumuten, meiden Sie ungewohnte Anstrengungen! Der Abend bleibt ruhig.