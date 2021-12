Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 9. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie bekommen vormittags finanzielle Chancen. Nachmittags sollten Sie vorsichtig sein, Sie neigen dazu, sich zu verspekulieren. Klären Sie abends eine strittige Angelegenheit.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie bekommen heute Gelegenheit, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Setzen Sie sich vormittags für ein Ideal ein, kümmern Sie sich um Schwächere! Genießen Sie den Abend.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Erwarten Sie morgens nicht zu viel von anderen, erzeugen Sie keinen moralischen Druck. Am späten Vormittag gibt Ihnen ein unerwartetes Ereignis einen schönen Energieschub.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Bis zum Nachmittag kommen Sie gut mit anderen zurecht und sollten diplomatische Einigungen anstreben. Machen Sie am späten Vormittag Zugeständnisse. Ruhen Sie sich abends aus!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie haben heute immer wieder die Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu stellen und sich zu bewähren. Am späten Abend dürfen Sie andere Menschen nicht unter Druck setzen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Übertriebene Erwartungen können heute zu einer Enttäuschung führen. Nachmittags sollten Sie versuchen, Zeit zu gewinnen, wenn andere Sie unter Druck setzen möchten.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie können heute vieles, was in den letzten Tagen durcheinander kam, in Ordnung bringen. Tun Sie von sich aus den ersten Schritt zur Versöhnung mit einem nahestehenden Menschen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Morgens verläuft eine Besprechung harmonisch, Sie finden Sympathie! Lassen Sie sich am späten Vormittag nicht herausfordern. Unternehmen Sie abends nichts Wichtiges.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Bleiben Sie heute am Ball, wenn es um die Umsetzung langfristiger Vorhaben geht. Vormittags haben Sie einen Einfall, der Ihre Erfolg festigt. Wirken Sie abends mit anderen zusammen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Morgens haben Sie einen sympathischen Kontakt, aus dem im Lauf der nächsten Zeit auch mehr werden kann! Spätabends kann Sie eine Fehlentscheidung in Abhängigkeit bringen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Hören Sie heute gut hin, wenn andere Ihnen etwas sagen. Es sind die Untertöne, die wichtig sind! Wenn Sie abends eine Ablehnung bekommen, ist sie wohl nicht endgültig.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nutzen Sie heute Ihre Phantasie zur Lösung anstehender Probleme, setzen Sie Ihre Kreativität ein! Vor allem vormittags erfassen Sie intuitiv, wie Sie weiterkommen können.