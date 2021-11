Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 11. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Entfalten Sie sich heute im Hintergrund. In der direkten Konfrontation könnten Sie anderen unterlegen sein. Am späteren Nachmittag haben Sie eine schöne Chance in der Liebe!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie haben einen sehr guten Tag vor sich. Nutzen Sie vor allem den Nachmittag, um Ihren Zielen näher zu kommen. Eine neue Unternehmung, die Sie spät abends starten, gelingt.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Nach einem friedlichen Vormittag kann es nachmittags zunehmend unruhig werden. Möglicherweise werden Sie wegen eines unbedachten Fehlers zur Rechenschaft gezogen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Gehen Sie optimistisch in diesen Tag! Sie dürfen sich auf positive Entwicklungen und Ereignisse freuen. Legen Sie am frühen Nachmittag eine ausgiebige Erholungspause ein.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie durchschauen heute die Ziele und Absichten anderer rasch und ziehen Ihre Konsequenzen. Fordern Sie Menschen, über die Sie unsicher sind, zu einer klaren Stellungnahme auf.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Gehen Sie heute mehr Ihren Interessen nach, entdecken Sie neue Themen und Gebiete! Am späteren Abend können Sie gemeinsame Projekte erfolgreich in Angriff nehmen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Spannungen in Ihrer Partnerschaft sollten vormittags Ihre anderen Lebensbereiche nicht negativ beeinflussen. Trennen Sie Ihr Privat- und Ihr Berufsleben klarer voneinander.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Ziehen Sie sich heute etwas zurück, nehmen Sie sich Zeit, um neue Pläne zu entwickeln. Tauschen Sie sich abends mit einem Menschen aus, dessen Erfahrung Ihnen nutzen kann.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie haben einen bunten, lebendigen Tag vor sich. Nachmittags könnten Sie sich auf ein kleines Liebesabenteuer einlassen. Pokern Sie abends nicht zu hoch, wenn es um Gefühle geht.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Nehmen Sie sich heute etwas zurück, Sie haben weniger Kraft als gewöhnlich. Vermeiden Sie Alkohol und zu üppige Nahrungsmittel. Spätabends haben Sie eine wertvolle Erkenntnis.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie sollten sich heute keine Leichtsinnsfehler oder Nachlässigkeiten erlauben. Vor allem vormittags könnte Ihnen eine Schlamperei viel verderben! Seien Sie abends sparsam mit Kritik.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie sind heute energiegeladen wie selten, wenn Sie nur ein Ziel haben, das Sie motiviert. Entfalten Sie sich spielerisch, tun Sie, was Ihnen Spaß macht und Sie gleichzeitig weiterbringt!