Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 4. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Treffen Sie heute keine wichtigen Entscheidungen. Lassen Sie sich auf nichts ein, auch wenn man versucht, Sie mit einem interessanten Angebot zu ködern. Sie könnten viel verlieren!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Gehen Sie heute daran, einen Plan in die Tat umzusetzen. Vormittags haben Sie sehr gute Aussichten, sich schnell und erfolgreich zu verwirklichen. Werfen Sie abends keine Fragen auf.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie müssen sich heute dazu zwingen, auf dem festen Boden der Wirklichkeit zu bleiben. Lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht für dumm verkaufen, halten Sie Ihr Geld zusammen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie sind heute nicht auf der Höhe Ihrer Kraft und sollten sich nicht überanstrengen. Essen Sie leicht, viel Obst und Wasser! Geben Sie nachmittags keine Zusagen oder Versprechungen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie sind heute geistig besonders rege und haben die Chance, einen guten Gedanken auszubauen und in die Tat umzusetzen. Denken Sie am Abend an Ihr berufliches Weiterkommen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie lassen sich schneller nervös machen, als sonst. Überlegen Sie, wie Sie heute ohne fremde Hilfe zurecht kommen können. Abends sollten Sie sich einem Wunsch beugen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Überlasten Sie sich heute nicht, vor allem körperlich. Gönnen Sie sich immer wieder Ruhepausen. Zu reichliches und zu spätes Essen und Trinken würde Sie nachts um den Schlaf bringen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Versuchen Sie heute, sich an Ihre Träume der Nacht zu erinnern und Kraft aus ihnen zu schöpfen. Verabreden Sie sich am späten Nachmittag, Sie können einen schönen Liebesabend haben.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sollten sich heute nicht überanstrengen. Sie verlieren rasch Kraft und laden nur langsam wieder nach. Ein gemütlicher, erholsamer Abend im Bett würde Ihnen gut tun.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich, den ganzen Tag drohen deshalb überflüssige Auseinandersetzungen mit anderen. Abends sollten Sie sich einen Fehler eingestehen!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nutzen Sie den Vormittag, um anstehende Arbeiten zu erledigen. Nachmittags lässt Ihre Konzentrationskraft nach, lassen Sie sich nicht zu sehr von anderen verwirren oder ablenken.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben einen guten, lebendigen Tag vor sich. Nur am späten Vormittag müssen Sie mit einer Herausforderung zurechtkommen. Planen Sie etwas mehr Zeit für eine Aufgabe ein!