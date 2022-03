Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 3. März 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Einen Konflikt sollten Sie nicht überbewerten. Schon am Nachmittag findet sich ein Lösungsweg. Beteiligen Sie sich abends unter keinen Umständen an einer Intrige!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nutzen Sie den Vormittag, um anstehende Arbeiten zu erledigen. Nachmittags lässt Ihre Konzentration nach. Lassen Sie sich nicht zu sehr von anderen verwirren.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie sind heute geistig besonders rege. Bauen Sie einen guten Gedanken aus und setzen Sie ihn in die Tat um. Denken Sie am Nachmittag an Ihr berufliches Weiterkommen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nutzen Sie den Vormittag zur Verwirklichung wichtiger Vorhaben. Ab Mittag nimmt Ihre Leistungsfähigkeit ab. Beugen Sie dann Flüchtigkeitsfehlern vor.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Der beste Tag der Woche! Sie setzen sich durch und können verwirklichen, was Sie sich vorgenommen haben. Abends finden Sie mit dem Partner eine gemeinsame Entscheidung.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben einen guten Tag vor sich. Unternehmen Sie etwas, gehen Sie spazieren! Abends sollten Sie niemandem etwas versprechen, das Sie nicht halten können.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sind anderen Menschen heute überlegen, nutzen Sie die Stimmung für sich aus! Nachmittags setzen Sie sich aber nur durch, wenn Sie sachlich, ehrlich und fair bleiben.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Wenn Sie sich bis zum frühen Nachmittag nur auf sich selbst verlassen, können Sie viel erreichen. Setzen Sie ein Vorhaben auch gegen einen Widerstand entschieden durch.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Zeigen Sie heute einem anderen Menschen, dass Sie ihn gern haben. Sie können seine dauerhafte Sympathie gewinnen. Stehen Sie abends entschieden zu einem guten Vorsatz.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Setzen Sie sich vor allem vormittags aktiver ein. Bequemlichkeit kann Ihnen Nachteile bringen. Mittags sollten Sie Streit vermeiden! Ziehen Sie sich zur Entspannung etwas zurück.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Gehen Sie heute mit anderen Menschen nicht zu hart ins Gericht. Vor allem über Mittag drohen sonst Auseinandersetzungen. Seien Sie abends etwas versöhnlicher.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Reden Sie heute offen über das, was Ihnen im Kopf herumgeht und Sie bedrückt. Nutzen Sie eine Gelegenheit zur Aussprache mit dem Partner. Sorgen Sie für neue Klarheit!