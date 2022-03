Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 17. März 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben einen ruhigen Vormittag vor sich, erst später kann Stress aufkommen. Gehen Sie sparsam mit Ihren Kräften um und verlieren Sie sich nicht in nervenaufreibenden Kämpfen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Man wendet sich heute mit der Bitte um Hilfe an Sie. Erweisen Sie am späten Vormittag einem anderen einen Gefallen. Lassen Sie sich am frühen Nachmittag nicht hereinlegen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Lassen Sie sich heute nicht zu Handlungen hinreißen, die Sie bereuen könnten! Stellen Sie sich über die Situation, bleiben Sie geduldig. Verzeihen Sie jemandem einen Fehler.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Bis Mittags sollten Sie ungewohnte Anstrengungen vermeiden. Der spätere Nachmittag ist Ihre beste Zeit, Sie beeindrucken mit Ihren Ideen. Lassen Sie sich abends nicht provozieren.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Verlangen Sie bis zum Abend nicht zu viel von sich selbst! Sie kommen nicht ans Ziel, wenn Sie alles übers Knie brechen wollen. Auf den Durchbruch müssen Sie noch etwas warten.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Agieren Sie heute an vorderster Front. Sie haben genug Energie und Weitblick, um die Zügel in die Hand zu nehmen und zu bestimmen, wohin die Reise geht.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Wenn es Ihnen möglich ist, sollten Sie sich heute von anstehenden Verpflichtungen freimachen und den Tag genießen. Suchen Sie am späten Abend das Gespräch mit Ihrem Partner.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Machen Sie sich einen aktiven, abwechslungsreichen Tag! Sie können sich bestens amüsieren! Meiden Sie abends Menschen, die nervös oder aggressiv auf Sie wirken.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Die Unbelehrbarkeit anderer Menschen darf Sie heute nicht aufregen. Über Mittag kann Sie ein offenes Gespräch weiterbringen, Sie sollten aber bescheiden und sachlich auftreten.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

In der Liebe können Sie heute besonders intensive und schöne Erfahrungen machen. Am späteren Abend können Sie den Grundstein für eine neue Form Ihrer Partnerschaft legen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute sollten Sie planen und neue Projekte vorbereiten. Achten Sie darauf, dass Ihre Vorhaben von allen Seiten Beifall und tatkräftige Unterstützung finden.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Wenn man Ihnen heute Lohn ohne Leistung verspricht, sollten Sie misstrauisch werden. Man kann Sie betrügen wollen! Verletzen Sie abends niemanden mit Ihrer Kritik.