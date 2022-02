Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 17. Februar 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags kommen Sie im Beruf voran. Konzentrieren Sie sich auf eine Hauptaufgabe! Nachmittags sollten Sie sich eine Pause gönnen. Haben Sie abends Geduld mit dem Partner.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie profitieren heute von der Ausgeglichenheit und der guten Laune anderer. Tragen Sie nachmittags einen Wunsch vor, Sie haben prima Aussichten, dass er Ihnen erfüllt wird.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Einen Streit sollten Sie jetzt nicht durch Konfrontation austragen. Suchen Sie nach Gemeinsamkeiten und setzen Sie auf Kompromisse, die beide Seiten akzeptieren können.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben einen angenehmen Tag vor sich. Verbringen Sie ihn mit Ihrer Familie oder mit Menschen, die Ihnen nahestehen. Halten Sie sich abends beim Essen zurück!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Unerwartete Aufgaben stehen vor der Tür. Sie müssen dabei Ihre eigenen Interessen durchsetzen. Der Abend wird eher ruhig. Gönnen Sie sich ein wenig Luxus.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Machen Sie es sich heute zu Hause gemütlich. Planen Sie keine besonderen Unternehmungen. Abends sind Sie leicht beeinflussbar. Machen Sie keinen Fehler!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sollten sich heute nicht mit anderen anlegen, es drohen sonst Nachteile. Verhalten Sie sich vor allem nachmittags diplomatisch. Abends sollten Sie unverbindlich sein.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Seien Sie vormittags nicht zu kritisch mit Menschen, die nicht so ernsthaft wie Sie an eine Sache herangehen. Abends können Sie etwas zurückgewinnen, was Sie verloren glaubten.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Tagsüber müssen Sie mit Widerständen rechnen, die sich nur mit Geduld überwinden lassen. Am Abend wird die Stimmung lockerer. Knüpfen Sie Kontakte, reden Sie mit Freunden!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Bleiben Sie am Ball, wenn es um die Umsetzung langfristiger Pläne geht. Vormittags haben Sie einen Einfall, der Ihren Erfolg festigt. Wirken Sie abends mit anderen zusammen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie müssen heute eine Schuld begleichen, können dadurch aber neue Handlungsfreiheit gewinnen. Vergessen Sie einen wichtigen Termin am Nachmittag nicht.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Bringen Sie heute in Ordnung, was in den letzten Tagen schiefgelaufen ist. Abends haben Sie hervorragende Ideen. Denken Sie aber auch an die Durchführung!