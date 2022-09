Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 15. September 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Nehmen Sie ein Angebot wahr, das man Ihnen am Vormittag macht. Sie können sich verbessern und mehr Unabhängigkeit für sich erreichen. Genießen Sie den Abend!

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Nutzen Sie vor allem den Vormittag, um wichtige Arbeiten zu erledigen. Sie sind dann ausgeglichen und besonders konzentriert. Nicht von anderen stören lassen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Gönnen Sie sich einen paar schöne Ruhestunden im Freien und gehen Sie spazieren! Am Nachmittag unterbreitet man Ihnen einen seriösen Vorschlag. Überlegen Sie gut!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Verwandeln Sie innere Spannungen heute in Motivation, polen Sie Aggression in Antrieb um! Am frühen Abend verwirklichen Sie Ihren Willen und schaffen einen Durchbruch.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Tagsüber fehlt es Ihnen heute an Konzentration. Vermeiden Sie vor allem vormittags unnötige Fehler. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor, lassen Sie sich Zeit zum Ausruhen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Bekennen Sie sich vormittags zu jemandem, der Ihnen nahesteht und dem Sie moralisch verpflichtet sind. Gehen Sie abends nicht zu leichtsinnig mit Ihrem Geld um, riskieren Sie nichts!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Lassen Sie sich heute nicht von Ihrer inneren Unruhe zu unbedachten Handlungen treiben. Haben Sie Geduld! Bleiben Sie im Hintergrund, lassen Sie sich in nichts verstricken.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Starten Sie den Tag in aller Ruhe. Nichts läuft Ihnen davon. Am Abend müssen Sie sich mit Ihrem Partner auseinandersetzen. Lassen Sie es nicht zum Streit kommen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Vermeiden Sie bis zum Nachmittag ungewohnte körperliche Belastungen. Abends dürfen Sie nicht versuchen, jemanden zu einer riskanten Entscheidung zu nötigen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Lassen Sie die angenehmen Erlebnisse des gestrigen Tages noch ein bisschen nachklingen, machen Sie sich einen schönen Tag. Nachmittags sollten Sie einen Fehler zugeben.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Verzeihen Sie jemandem einen Fehler, zeigen Sie sich von Ihrer großzügigen Seite. Abends sollten Sie Ihre Zweifel zurückstellen und über Ihren Schatten springen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie brauchen jemanden, der Ihre Ideen umsetzen kann. Allein schaffen Sie es nicht. Es könnte sich für Sie durchaus auszahlen, eine Beteiligung am Gewinn anzubieten.