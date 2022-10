Horoskop heute: So stehen die Sterne am Donnerstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 13. Oktober 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie haben heute die Gelegenheit, einen Schlussstrich unter ein belastendes Kapitel der Vergangenheit zu ziehen. Fassen Sie am Nachmittag einen mutigen Beschluss.

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Einen Traum sollten Sie morgens festhalten. Er sagt etwas über den Verlauf Ihrer nächsten Tage aus. Am Nachmittag können Sie einem Menschen mit Rat und Tat beiseitestehen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Wenn Ihnen größere Verantwortung angeboten wird, sollten Sie ohne Zögern zugreifen. Am Abend kann Ihnen eine erfahrene Person mit ihrem Wissen weiterhelfen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Gehen Sie heute daran, einen Plan in die Tat umzusetzen. Vormittags haben Sie gute Aussichten, sich schnell und erfolgreich zu verwirklichen. Werfen Sie abends keine Fragen auf.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich heute von den Ideen anderer Menschen bereichern. Profitieren Sie von ihrer Fantasie! Am späten Abend finden Sie die Kraft zu einer wichtigen Entscheidung.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Spannungen in Ihrer Beziehung sollten vormittags Ihre anderen Lebensbereiche nicht negativ beeinflussen. Trennen Sie Ihr Privat- und Ihr Berufsleben klar voneinander.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Starten Sie langsam in den Tag, bis Mittag kommen Sie nur schwer in Gang. Nachmittags finden Sie zu Ihrer alten Form zurück. Am späten Nachmittag bekommen Sie eine Chance.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nehmen Sie sich ein paar ruhige Stunden Zeit, um sich gründlich Gedanken über Ihre Zukunftsaussichten zu machen. Tauschen Sie sich darüber mit anderen Menschen aus.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Stehen Sie heute zu Ihrem Versprechen. Sie müssen zeigen, dass auf Sie Verlass ist. Am Nachmittag sollten Sie Unbequemlichkeiten nicht ausweichen. Letztendlich lohnt es sich.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sollten heute Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Sie können künstlerische Fähigkeiten an sich entdecken. Starten Sie am Vormittag ein langfristiges Projekt.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Überlasten Sie sich heute nicht, vor allem körperlich. Gönnen Sie sich immer wieder Ruhepausen. Zu reichliches und zu spätes Essen und Trinken würde Sie nachts um den Schlaf bringen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Nutzen Sie diesen Tag nach Kräften! Sie können heute in kürzester Zeit erstaunliche Leistungen vollbringen. Abends haben Sie allen Grund, sich auf Ihren Lorbeeren auszuruhen.