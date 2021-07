Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Wann Überraschungen anstehen, was für Konflikte drohen und wann es günstig ist, etwas Neues zu wagen – das können Sie täglich auf MOPO.de nachlesen. Hier gibt es das kostenlose tägliche Horoskop!

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 20. Juli 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Vormittags kann man Ihrem Tatendrang nur wenig entgegensetzen. Nehmen Sie eine schwierige Arbeit zusammen mit anderen in Angriff! Spätnachmittags haben Sie Grund zur Freude.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Schieben Sie die Verwirklichung eines Vorsatzes nicht auf, auch wenn Sie heute unsicher sind. Je konsequenter und direkter Sie handeln, desto schneller sind Sie wieder zufrieden.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Starten Sie in aller Ruhe in den Tag, Sie kommen erst am späten Vormittag wirklich in Form. Nachmittags entstehen Spannungen. Lassen Sie sich nicht zu einer Entscheidung zwingen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie sich heute nicht zu einem Gefühlsausbruch hinreißen. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einer Aussprache, aber bleiben Sie klar und sachlich. Sie sind dann glaubwürdiger.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Ein gedanklicher Knoten kann heute endlich platzen. Nehmen Sie sich vormittags die Zeit, sich intensive Gedanken über Ihre Wünsche und Perspektiven zu machen. Sie finden einen Weg!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Machen Sie sich nichts daraus, wenn Sie heute nicht richtig in die Gänge kommen. Verschieben Sie wichtige Dinge auf einen der kommenden Tage und ziehen Sie sich heute etwas zurück.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sind heute geistig besonders beweglich und begeistern andere mit Ihren Einfällen und Vorschlägen. Über Mittag sollten Sie nicht zuviel fordern, Sie würden nichts damit erreichen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nutzen Sie die Kraft, die Sie heute haben, um andere zu überzeugen. Suchen Sie vor allem nachmittags das Gespräch, mit ausgereiften Argumenten setzen Sie sich durch.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie dürfen Ihre Kräfte heute nicht völlig verausgaben. Lassen Sie nicht zu, dass Sie in Stress geraten! Abends sollten Sie sich etwas zurückziehen. In der Ruhe haben Sie die besten Ideen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Leisten Sie sich heute keine Fehler, legen Sie sich nicht mit Vorgesetzten oder höher gestellten an. Am frühen Abend müssen Sie sich im Straßenverkehr besonders vorsichtig verhalten.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Profitieren Sie heute von den Ideen anderer Menschen, hören Sie aufmerksam zu! Man macht Ihnen heute eine Menge Vorschläge, von denen einige durchaus brauchbar sind.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie setzen sich heute mit Ihren Ideen und Anregungen nicht so recht durch. Lassen Sie anderen Menschen ihren Freiraum, bedrängen Sie niemanden, es Ihnen recht zu machen.