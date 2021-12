Horoskop heute: So stehen die Sterne am Mittwoch für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Mittwoch, 1. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Auch wenn Sie heute guter Dinge sind, sollten Sie etwas aufpassen, dass Sie nichts verschusseln. Zum Abend hin haben Sie eine Idee, mit der Sie einen Durchbruch schaffen können.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Starten Sie langsam in den Tag, bis Mittag kommen Sie nur schwer in Gang. Nachmittags finden Sie zu Ihrer alten Form zurück. Am späten Nachmittag bekommen Sie eine Chance.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Ziehen Sie sich vormittags etwas zurück und entwickeln Sie eine viel versprechende Idee zielstrebig weiter. Nachmittags können Sie eine wertvolle Verbindung herstellen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Beweisen Sie heute Geduld und Standfestigkeit, bleiben Sie gelassen, was auch passiert. Mischen Sie sich in einen Streit nicht ein, halten Sie Abstand zu nervösen Menschen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Verzeihen Sie einem Menschen, den Sie gern haben, einen Fehler. Sie haben jetzt die Chance zum Neuanfang. Ein Gespräch am Vormittag kann letzte Zweifel ausräumen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nehmen Sie heute Rücksicht auf Ihre Gesundheit, muten Sie sich nicht zuviel zu! Meiden Sie Alkohol und Medikamente, die auf die Psyche gehen. Die Wirkung ist heute uneinschätzbar.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nutzen Sie den Vormittag, um ein gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Nachmittags fällt Ihre Leistungskurve ab. Machen Sie Ruhepausen. Zeigen Sie abends Ihre Leidenschaft!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie haben einen sehr guten Tag vor sich und sollten Ihren positiven Einfluss auf andere Menschen nutzen. Genießen Sie vor allem in den Mittagsstunden die Liebe!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Morgens kann sich Ihr Wunsch nach Harmonie erfüllen. Gehen Sie auf jemanden zu, den Sie für sich gewinnen möchten! Nutzen Sie abends die Gelegenheit zu einem Gespräch.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Übertriebene Erwartungen führen Sie heute in die Irre. Vorsicht, wenn man Ihnen erstaunlich zuvorkommend begegnet! Abends kann ein Blick hinter die Kulissen enttäuschend sein.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

In der Partnerschaft sollten Sie heute geradlinig sein. Lassen Sie sich nicht von Zweifeln beunruhigen, stärken Sie sich an positiven Erinnerungen aus Ihrer Vergangenheit.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie sind heute im Team am stärksten. Bringen Sie sich ohne Vorbehalte ein, tragen Sie zu einem gemeinsamen Erfolg soviel bei, wie Sie können! Nachmittags kommt man Ihnen entgegen.