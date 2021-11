Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 23. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Gehen Sie den Tag ruhig an, nehmen Sie sich für den Vormittag nicht zuviel vor. Abends können Sie einen Kontakt herstellen, der Sie persönlich weiterbringt und Ihnen Türen öffnet.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nehmen Sie vormittags eine freundliche Kritik an. Ab dem Nachmittag kommen Sie dann, vor allem zusammen mit anderen, so richtig in Fahrt. Machen Sie sich einen lustigen Abend!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Untertags haben Sie gute Voraussetzungen, sich zu verwirklichen. Lassen Sie sich nur nachmittags nicht von anderen hemmen oder verwirren. Abends dürfen Sie kein Risiko eingehen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Verzetteln Sie sich untertags nicht in einer Vielzahl von Plänen. Konzentrieren Sie sich nur auf das Wichtigste, lassen Sie sich vor allem nachmittags nicht von anderen ablenken.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie müssen sich heute in allen Dingen fair und redlich verhalten. Stehen Sie zu einem Fehler oder einer Schwäche! Mit Ausreden oder Intrigen würden Sie sich nur selbst ins Abseits stellen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sind heute voll Unternehmungslust und Tatendrang. Auf andere wirken Sie ausgesprochen anregend. Nutzen Sie die Mittagszeit, um sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nach einem aufreibenden Vormittag beruhigt sich die Stimmung zum Abend hin zunehmend. In Ihrer Partnerschaft können Sie sich einen großen Schritt näher kommen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Konzentrieren Sie sich heute weitgehend auf sich selbst, lassen Sie sich von anderen nicht stören oder beeinträchtigen. Weichen Sie über Mittag Stresssituationen bewusst aus.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Treffen Sie heute eine Entscheidung mehr aus dem Bauch heraus, wägen Sie nicht zu lange ab! Abends kann ein Freund durch sein Verhalten für Irritationen sorgen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Konzentrieren Sie sich heute gut, lassen Sie sich nicht von unklaren Gedanken in einen Strudel ziehen! Abends haben Sie ein Erlebnis, das Ihnen einen Willensimpuls gibt.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Erwarten Sie sich heute nicht zu viel Entgegenkommen von anderen. Verlassen Sie sich auf sich selbst und Ihre eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Abends entwickeln Sie gute Ideen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Lassen Sie sich heute nicht bremsen! Es ergeben sich für Sie gute Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit anderen. Treffen Sie nachmittags eine schnelle Entscheidung.