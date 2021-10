Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 26. Oktober 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Nehmen Sie sich vor, sich von der Unruhe, die heute herrscht, nicht anstecken zu lassen. Am späten Vormittag sollten Sie Ihr Geld nicht unsinnig ausgeben. Verschwenden Sie nichts!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ordnen Sie sich tagsüber unter, es ist zu Ihrem Vorteil. Abends sollten Sie in der Partnerschaft das Gespräch suchen. Sie dürfen mit positivem, sachlichem Entgegenkommen rechnen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie setzen sich heute leicht durch, wenn Sie die Gefühle anderer ansprechen. Missbrauchen Sie diese Kraft aber nicht nur eigennützig. Suchen Sie nach gemeinsamen Zielen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Bauen Sie heute die Anregungen und Ideen anderer geschickt in Ihre eigenen Pläne mit ein. Abends kann ein Veränderungswunsch vorübergehend für große Unruhe sorgen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Lassen Sie sich vor allem vormittags nicht zu einem Machtkampf herausfordern. Sie würden heute kaum gewinnen. Abends sollten Sie sich zurückziehen und bewusst entspannen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Setzen Sie vormittags in aller Nüchternheit und Sachlichkeit einen Einfall in die Tat um. Gehen Sie in kleinen Schritten weiter! Gönnen Sie sich nachmittags und abends Ruhe.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Nutzen Sie diesen Tag intensiv, beenden Sie angefangene Vorhaben, schließen Sie offene Angelegenheiten ab! Erarbeiten Sie sich für die kommenden Tage mehr Handlungsspielraum.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie finden nachmittags den Ausweg aus einer Schwierigkeit. Suchen Sie die Unterstützung von Menschen, die ähnlich denken wie Sie. Abends gewinnen Sie Festigkeit.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nehmen Sie sich heute mehr Zeit für Ihre Familie und Ihr Privatleben, unternehmen Sie etwas Schönes! Nachmittags neigen Sie dazu, zu viel von anderen zu erwarten.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Fordern Sie heute von einem anderen ein Bekenntnis. Zögern Sie nicht, die Konsequenzen zu ziehen, wenn Sie nicht gebraucht werden! Nehmen Sie sich abends Zeit zur Erholung.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Vormittags kann man Ihrer Tatkraft nur wenig entgegensetzen. Sie schaffen, was Sie sich vorgenommen haben, dürfen sich aber nicht erschöpfen. Abends haben Sie Erfolg in der Liebe.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Verzetteln Sie sich heute nicht und reiben Sie sich nicht an anderen auf! Sie brauchen mehr Ruhepausen als sonst, um konzentriert zu sein. Spätabends finden Sie einen Kompromiss.