Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 19. Oktober 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie kommen heute etwas schwer in die Gänge. Machen Sie wichtige Erledigungen möglichst am späten Vormittag. Spannen Sie den restlichen Tag ohne schlechtes Gewissen aus.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und sollten im Umgang mit anderen geduldig und besonnen bleiben. Abends sollten Sie Schäden sehr aufmerksam vermeiden.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie behalten den Überblick, auch wenn andere die Nerven verlieren oder sich von ihren Sorgen auffressen lassen. Geben Sie Ratschläge, wie sich eine verfahrene Lage lösen lässt.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Wenden Sie sich heute an erfahrenere oder ältere Menschen, wenn Sie alleine nicht recht weiterkommen. Abends sollten Sie gelassen bleiben, wenn Ihr Partner Sie herausfordert.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Den Vormittag müssen Sie hinter sich bringen, nachmittags kommen Sie zur Ruhe. Am Abend haben Sie gute Chancen in jedem Bereich. In der Liebe können Sie eine Eroberung machen!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie haben vormittags am meisten Kraft und können erstaunliche Leistungen vollbringen. Beziehen Sie am späten Nachmittag andere Menschen mehr in Ihre Überlegungen mit ein.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Am späteren Vormittag können Sie in einem Gespräch die Gegensätze ausgleichen und vermitteln. Lassen Sie sich am frühen Abend nicht als Prellbock missbrauchen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Vormittags können Sie sich voll ins Zeug legen, besonders erfolgreich sind Sie im Zusammenwirken mit anderen. Suchen Sie abends den Kontakt zu anderen, tauschen Sie sich aus!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie sind heute stark motiviert, müssen aber auch in der größten Begeisterung Rücksicht auf Langsamere oder Schwächere nehmen. Nachmittags müssen Sie sich durchbeißen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sind heute reizbarer als gewöhnlich und empfinden schon kleine Übertretungen anderer als persönlichen Angriff. Bleiben Sie vor allem abends gelassen, weichen Sie Streit aus!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Lassen Sie sich morgens nicht zu übertriebener Eile antreiben, Sie laufen sonst Gefahr, unnötige Fehler zu machen. Nachmittags finden Sie immer wieder Gelegenheit zum Genuss.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie haben einen recht ruhigen Tag vor sich, sollten aber Menschen, die Ihnen lästig werden könnten, früh in Ihre Grenzen weisen. Stecken Sie abends andere mit Ihrer guten Laune an!