Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Horoskop für Dienstag, 5. Oktober 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Untertags sollten Sie der Pflege Ihrer Gesundheit etwas mehr Zeit widmen. Zum Abend hin entwickeln Sie eine neue Idee, die Sie im Job nach vorne bringen kann.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Morgens und Vormittags haben Sie hervorragende Chancen in allen Bereichen. Packen Sie an, was der Lösung oder Weiterentwicklung bedarf, pokern Sie ruhig etwas höher!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie können uneigennützig zum Erfolg eines anderen beitragen und sich so dessen langfristige Sympathie sichern. Abends sollten Sie in der Partnerschaft gelassen bleiben.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Halten Sie sich bis zum frühen Nachmittag zurück, verschwenden Sie keine Energie. Ab etwa 14.00 Uhr bietet sich Ihnen die Gelegenheit zu einem wohl überlegten Neuanfang.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Verlassen Sie sich heute nur auf sich selbst, erwarten Sie nichts von anderen. Dann sind Sie nachmittags sicherer vor eventuellen Aufregungen. Verlieren Sie vormittags keine Zeit!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie können heute einem trauernden Menschen neuen seelischen Halt geben und gewinnen dadurch auch für sich selbst mehr Sicherheit. Lassen Sie sich abends nicht beeinflussen!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie können die Menschen in Ihrer Umgebung heute mit guter Laune anstecken. Zeigen Sie es einem anderen Menschen, wenn Sie ihn sympathisch finden. Sie bekommen ein positives Echo!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie sind heute kraftgeladen und bereit, sich einzusetzen. Dabei sollten Sie allerdings nicht übertreiben. Nehmen Sie mehr Rücksicht auf mögliche gesundheitliche Anfälligkeiten!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Bringen Sie heute anstehende Arbeiten zügig vom Tisch, schieben Sie nichts vor sich her. In den kommenden Tagen werden Sie über Freiräume in Ihrem Terminplan sehr dankbar sein.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Lassen Sie sich heute nicht herausfordern oder zu unklugen Handlungen hinreißen, seien Sie bis zum frühen Nachmittag besonders vorsichtig im Straßenverkehr. Abends können Sie ausspannen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Nutzen Sie diesen Tag, um sich zu entspannen und neue Kräfte zu sammeln. Nachmittags finden Sie zu einem Ansatz, der Ihnen im Beruf weiterhelfen kann. Konzentrieren Sie sich!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Wenn Sie heute eine Entscheidung treffen, müssen Sie sich gut absichern. Denken Sie auch an die langfristigen Folgen möglicher Ungenauigkeiten in einer Vereinbarung.