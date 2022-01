Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 4. Januar 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bleiben Sie bis abends im Hintergrund. Sie könnten durch Ihren Einsatz oder Ihre Einmischung viel Unruhe stiften. Am frühen Nachmittag müssen Sie mit einer Absage rechnen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Nehmen Sie ein ehrgeiziges Ziel in Angriff! Sie haben in der kommenden Zeit die Kraft, es zu verwirklichen! Machen Sie sich einen gemütlichen Abend, genießen Sie ihn zu zweit.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Mit Ihren Ideen finden Sie heute bei anderen nicht den erwarteten Anklang. Behalten Sie sie vorläufig für sich. Nachmittags kann sich ein vorbereitendes Gespräch dennoch lohnen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Gehen Sie heute ein bisschen mehr auf andere ein, auch wenn Sie das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen. Gehen Sie zumindest abends ein wenig unter Menschen!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie sollten heute nicht versuchen, andere zu besonderen Leistungen anzuspornen. Man dürfte Ihnen kaum folgen und Sie würden sich nur selbst ins Abseits stellen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie müssen vormittags damit rechnen, unter Druck gesetzt zu werden oder in Zeitdruck zu geraten. Halten Sie Ihre Ideale aufrecht! Abends dürfen Sie keine Forderungen stellen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Bleiben Sie zurückhaltend, wenn andere heute auf Sie eindringen oder Sie gegen Ihren Willen zu etwas bewegen wollen. Nachmittags und abends lohnt sich Sicherheitsdenken.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Konzentrieren Sie sich heute gut, lassen Sie sich nicht von unklaren Gedanken in einen Strudel ziehen! Abends haben Sie ein Erlebnis, das Ihnen einen Impuls gibt.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Vormittags kann es Ihnen schwerfallen, ruhig und gelassen zu bleiben. Ein Erfolgserlebnis am Nachmittag baut Sie seelisch auf. Lassen Sie den Abend langsam ausklingen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

In den Morgenstunden haben Sie kreative Einfälle, die Sie sich notieren und später verwirklichen sollten. Reagieren Sie am späten Vormittag flexibel, wenn Zeitdruck entsteht.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Am späten Vormittag lohnt sich ein Krafteinsatz. Nachmittags bekommen Sie eine Chance zum erfolgreichen Zusammenwirken. Man braucht Ihren Erfindungsreichtum.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie sind heute in guter Form und ausgeglichener Stimmung. Am frühen Nachmittag kommen Sie besonders leicht in Kontakt mit anderen und hinterlassen einen guten Eindruck.