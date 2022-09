Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 27. September 2022

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Ein erfüllter Tag für Sie! Sie können gute Erfolge einfahren, wenn Sie selbst den ersten Schritt tun und Ihre Pläne durchziehen. Bereiten Sie abends Ihrem Partner eine Überraschung!

Horoskop heute: Stier (24.4. bis 20.5.)

Verbringen Sie diesen Tag mit Menschen, die Ihnen emotional nahestehen. Sie können eine sehr angenehme, genussvolle Zeit verleben. Abends geben Sie anderen seelischen Halt.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Vorsicht am Vormittag! Man versucht, Sie hereinzulegen. Gehen Sie kein Risiko ein, seien Sie ruhig misstrauisch. Am frühen Abend befreien Sie sich von einer Belastung.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Nehmen Sie sich heute nicht zu viel vor, überlasten Sie sich nicht! Über Mittag sollten Sie Stress in jeder Form unbedingt meiden. Sie müssten gesundheitliche Nachteile befürchten.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags finden Sie in einem wichtigen Brief schnell die richtigen Worte. Am späten Abend kann eine Unternehmung zu zweit etwas langweilig werden.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Lassen Sie sich von einem Ereignis um die Mittagszeit nicht aus der Bahn werfen. Nehmen Sie einfach hin, was Sie nicht ändern können. Sprechen Sie sich abends aus!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie heute in eine unangenehme Lage kommen. Verhindern Sie, dass sich ein Streit zuspitzt. Verzeihen Sie abends einen Fehler!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Nachmittags haben Sie tolle Chancen, Ihr Zusammenleben mit anderen neu zu gestalten. Bringen Sie Ihre Vorstellungen diplomatisch vor, dann kommt man Ihnen entgegen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Sie müssen sich durchbeißen. Im Beruf können unvorhergesehene Aufgaben auf Sie zukommen. Stehen Sie zu Ihren Verpflichtungen! Gönnen Sie sich abends etwas Schönes.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Hören Sie auf andere Menschen, die Ihnen Ratschläge geben. Sie bleiben sonst in einer Sackgasse stecken. Wenn Sie abends etwas ablehnen, dann ist dies nicht endgültig.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie sollten sich heute um Ihre Gesundheit kümmern! Leben Sie bewusster und legen Sie sich Kraftreserven zu. Abends müssen Sie ein Versprechen einlösen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Halten Sie heute Ordnung. Ermahnen Sie auch andere dazu, selbst wenn man Sie für spießig hält. Am frühen Nachmittag dürfen Sie sich nicht unter Druck setzen lassen.