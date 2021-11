Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 16. November 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Sie verschaffen sich heute einen beruflichen Vorsprung, man weiß Ihre Fähigkeiten zu würdigen. Nutzen Sie nachmittags die Gelegenheit zu einem offenen, ausführlichen Gespräch.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ängste, Befürchtungen und das Gefühl der Bedrängnis könnten Sie zu unüberlegten Handlungen verleiten. Warten Sie ab! Handeln Sie nur, wenn die Folgen Ihres Tuns klar sind!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Sie legen heute ein gutes Tempo vor und lassen sich kaum bremsen. Nehmen Sie heute ein Vorhaben in Angriff, mit dem Sie sich schon lange schwer tun! Sie werden vorankommen!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Lassen Sie sich von einem Rückschlag am späteren Vormittag nicht die Laune verderben, halten Sie an einem Entschluss fest! Abends bringen Sie eine wichtige Neuigkeit in Erfahrung.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Starten Sie langsam und in aller Ruhe in diesen Tag. Gönnen Sie sich, wenn Sie können, untertags immer wieder ein Schläfchen. Sie bauen Ihre Gesundheit heute im Schlaf auf.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Untertags können Sie Informationen bekommen, die Ihnen ein anstehendes Vorhaben in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen. Besprechen Sie abends, wie es weitergeht.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Ganz ohne Spannungen wird es heute kaum abgehen. Sie haben aber die Fähigkeit, immer wieder alles zu Ihren Gunsten hinzubiegen. Abends sollten Sie es sich gemütlich machen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Krisenstimmung. Sie müssen heute die Konsequenzen aus einer Handlung der Vergangenheit ziehen. Weichen Sie nicht aus, stellen Sie sich! Nachmittags sehen Sie den Erfolg.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Der frühe Nachmittag ist heute Ihre beste Zeit. Nehmen Sie dann schwierige oder kraftraubende Vorhaben in Angriff! Abends sollten Sie sich schonen und etwas im Hintergrund bleiben.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie sind heute weniger leistungsfähig als sonst. Muten Sie sich nicht zuviel zu, gönnen Sie sich immer wieder Erholungspausen. Lassen Sie sich vormittags nicht in eine Falle locken.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Legen Sie sich vor allem nachmittags für Ihre Ziele ins Zeug, Sie haben die Kraft, sich durchzusetzen. Versuchen Sie abends, eine schwebende Angelegenheit in Ordnung zu bringen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie finden vormittags den Weg aus einer Misere heraus, am späten Vormittag bekommen Sie zusätzlich Hilfe von außen! Lassen Sie sich abends nicht in Auseinandersetzungen verwickeln!