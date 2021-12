Horoskop heute: So stehen die Sterne am Dienstag für Sie

Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Dienstag, 14. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Lernen Sie heute aus den Fehlern, die andere machen, das erspart Ihnen eigene bittere Erfahrungen. Am späten Nachmittag sollten Sie eine berufliche Chance entschlossen nutzen.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Vormittags finden Sie in Gesprächen oder in einem wichtigen Brief leicht die richtigen Worte. Am späten Abend kann eine gemeinsame Unternehmung etwas langweilig werden.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Unternehmen Sie vormittags nichts wichtiges. Sie neigen zu voreiligen und unüberlegten Handlungen. Vorsicht auch im Straßenverkehr! Erst abends kommen Sie wirklich zur Ruhe.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie setzen sich heute mit einer neuen Idee durch! Vormittags und über Mittag knüpfen Sie interessante Kontakte. Achten Sie aber darauf, dass Sie wirklich unabhängig bleiben!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Eine Idee, die Sie schon abgehakt hatten, wird heute wieder aktuell. Handeln Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, bringen Sie Kenntnisse ein, die Sie schon vor längerer Zeit erworben haben!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie können heute mit großer Entschlossenheit eine weitreichende Entscheidung fällen. Offenbaren Sie sich nachmittags niemandem, der Ihre Vorsätze vernichten könnte.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Verwandeln Sie innere Spannungen heute in Motivation, polen Sie Aggression in Antrieb um! Am frühen Abend verwirklichen Sie Ihren Willen und schaffen einen Durchbruch.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Sie dürfen Ihre Kräfte heute nicht völlig verausgaben. Lassen Sie nicht zu, dass Sie in Stress geraten! Abends sollten Sie sich etwas zurückziehen. In der Ruhe haben Sie die besten Ideen.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Mit Ihren Ideen finden Sie heute bei anderen nicht den erwarteten Anklang. Behalten Sie sie vorläufig für sich. Nachmittags kann sich ein vorbereitendes Gespräch dennoch lohnen.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Kümmern Sie sich vormittags um einen Menschen, der in Not geraten ist. Sie können helfen! Nachmittags finden Sie einen Ansatz, durch den Sie sich persönlich weiterentwickeln können.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Packen Sie eine Gelegenheit, die sich Ihnen heute bietet, entschlossen am Schopf. Am späteren Vormittag kann Ihnen ein Freund einen wertvollen Hinweis zum Weiterkommen geben.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Ein Zusammentreffen mit älteren Menschen hat langfristig günstige Auswirkungen. Wenn dabei zunächst Konflikte entstehen, sollten Sie diese erst etwas später endgültig lösen.