Horoskop heute: So stehen die Sterne am 6. Februar für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 6. Februar 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Wenn Sie am frühen Morgen für einen anderen einspringen, sichern Sie sich einen Vorteil. Abends entwickeln Sie die Idee zur Verwirklichung eines Wunschtraumes.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Am späten Vormittag lohnt sich ein Krafteinsatz. Nachmittags bekommen Sie eine Chance zum erfolgreichen Zusammenwirken. Man braucht Ihren Erfindungsreichtum.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Lassen Sie es heute ruhig angehen, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Am frühen Nachmittag sollten Sie sich einem Problem stellen. Halten Sie abends maß, vor allem mit Alkohol.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Machen Sie sich jetzt einen Plan, an den Sie sich auch wirklich halten. Das bewahrt Sie davor, sich zu verzetteln und letztlich nichts zu schaffen. Verhalten Sie sich abends diplomatisch.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Halten Sie vormittags die Augen offen, suchen Sie Ihre Chance! Beruflich können Sie einen Schritt nach vorn machen. Geben Sie Ihrem Partner das Gefühl, dass Sie für ihn da sind.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Nehmen Sie vormittags eine freundliche Kritik an. Ab dem Nachmittag kommen Sie dann, vor allem zusammen mit anderen, so richtig in Fahrt. Machen Sie sich einen amüsanten Abend.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sehen heute Ihre langfristige Perspektive wieder sehr viel klarer. Nehmen Sie eine Anregung am späten Vormittag an. Abends sollten Sie sich nicht zu einer Dummheit verleiten lassen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Die Unruhe der letzten Tage klingt ab. Dennoch sollten Sie auch heute nachsichtig und gelassen den anderen gegenüber sein. Nachmittags kommen Sie mit Freundlichkeit weiter.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

In der Liebe kann heute für Sie ein Knoten platzen, eine festgefahrene Situation klärt sich. Nachmittags haben Sie die Chance auf einen neuen Anfang. Vergessen Sie eine Belastung!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Nutzen Sie heute jede Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen. Sie können wertvolle Anregungen bekommen. Abends kommen Sie sehr gut bei anderen an!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Wenn man Ihnen heute Lohn ohne Leistung verspricht, sollten Sie misstrauisch werden. Man kann Sie betrügen wollen! Verletzen Sie niemanden mit Kritik, auch nicht ohne Absicht.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Man kommt Ihnen heute entgegen. Nehmen Sie ein Angebot an, das Ihnen nachmittags gemacht wird. Abends können Sie neue Harmonie in Ihrer Partnerschaft herstellen.