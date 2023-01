Horoskop heute: So stehen die Sterne am 30. Januar für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Montag, 30. Januar 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

In der ersten Tageshälfte bringt Sie Ihre Offenheit in Vorteil. Sie sollten allerdings sparsam mit Kritik umgehen. Betonen Sie in Gesprächen die positiven Aspekte!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Der Vormittag kann Ihnen etwas lang werden. Nachmittags dürfen Sie sich aber auf hübsche Überraschungen freuen. Abends kann Ihnen ein Wunsch in Erfüllung gehen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Verzeihen Sie einem Menschen, den Sie gern haben, einen Fehler. Sie haben jetzt die Chance zum Neuanfang. Ein Gespräch am Vormittag kann letzte Zweifel ausräumen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Treten Sie heute nicht zu dominant auf. Versuchen Sie, andere mit Fingerspitzengefühl zu führen. Sie haben vor allem nachmittags und abends gute Erfolgschancen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Vormittags bleibt es friedlich. Nachmittags entstehen Spannungen in der Partnerschaft, wenn Sie Forderungen stellen. Nehmen Sie mehr Rücksicht auf die Bedürfnisse des anderen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie setzen sich jetzt mit einer neuen Idee durch! Vormittags und über Mittag knüpfen Sie interessante Kontakte. Achten Sie aber darauf, dass Sie wirklich unabhängig bleiben!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Morgens sehen Sie eine Chance, durch die Sie sich finanziell verbessern können. Seien Sie nachmittags und abends vorsichtig, lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Vormittags können Sie jemandem aus einer Notlage heraushelfen. Bürden Sie sich dabei nicht selbst zu viele Verpflichtungen auf. Drängen Sie sich abends nicht in den Mittelpunkt!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Nutzen Sie diesen Tag, um sich zu erholen und aufzubauen. Über Mittag sollten Sie sich zurückziehen, es könnte Ihnen in Gesellschaft zu turbulent werden. Der Abend bleibt ruhig.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Bis zum Nachmittag kommen Sie gut mit anderen zurecht und sollten diplomatische Einigungen anstreben. Machen Sie am Vormittag Zugeständnisse. Ruhen Sie sich abends aus!

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Für Ihre Partnerschaft beginnt eine Phase des Ausgleichs und der Verständigung. In den nächsten Wochen haben Sie stetig die Chance, Vertrauen und Sympathie zu gewinnen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie sind heute voll im Aufwind! Machen Sie sich einen schönen und genussvollen Tag. Nachmittags und abends haben Sie viel Verständnis, vertiefen Sie einen Kontakt!