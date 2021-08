Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 29. August 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Bleiben Sie heute eher im Hintergrund, erledigen Sie anstehende Aufgaben unauffällig. Fangen Sie möglichst nichts Neues an. Halten Sie abends Maß beim Essen und Trinken!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Bis zum späten Nachmittag haben Sie besonders viel Kraft und können anderen wichtige Anstöße geben. Abends würden Sie sich mit Gleichgültigkeit Sympathien verscherzen!

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Frischen Sie heute einen Kontakt auf. Ein Freund kann Ihnen in einer schwierigen Angelegenheit weiterhelfen. Am frühen Abend kann es in der Liebe unvermittelt funken!

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Vormittags haben Sie besonders starke kreative Kräfte und fühlen sich leicht in andere Menschen ein. Profitieren Sie davon! Abends sollten Sie es ruhig angehen lassen.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Verlieren Sie sich heute nicht in negativen Gefühlen! Auch wenn Spannungen vorhanden sein sollten, findet sich doch wieder ein Ausweg. Überstürzen Sie nichts!

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie überwinden heute eine Hürde, die Ihnen lange Zeit Angst gemacht hat. Haben Sie Vertrauen zu sich, gehen Sie eine Herausforderung direkt an! Nutzen Sie abends Ihre Phantasie!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Sie sind heute voll Energie und Tatendrang, bringen Sie Einsatz! Über Mittag dürfen Sie nur nicht über Ihr Ziel hinausschießen! Nehmen Sie Rücksicht auf die feineren Gefühle der anderen.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Heute kommen Sie bei anderen besonders gut an und können die Sympathie oder Liebe eines Menschen gewinnen. Gehen Sie offen auf andere zu, knüpfen Sie Kontakte!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Starten Sie gemütlich und faul in den Tag, unternehmen Sie nachmittags etwas. Abends sollten Sie nicht zuviel Geld ausgeben, lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Vormittags wirken Sie anregend auf andere Menschen und können mit gezielten Impulsen eine positive Entwicklung in Gang bringen. Spätnachmittags haben Sie ein Erfolgserlebnis.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Sie dürfen heute mit einer großen Erleichterung rechnen. Eine Auseinandersetzung kann segensreich und reinigend wirken. Machen Sie Ihren Standpunkt klar, bleiben Sie sich treu!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Gehen Sie heute einer undurchsichtigen Angelegenheit auf den Grund. Am späten Vormittag bekommen Sie mit etwas Geschick und Beharrlichkeit die nötigen Informationen.