Horoskop heute: So stehen die Sterne am 21. Januar für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Samstag, 21. Januar 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Morgens haben Sie guten Aufwind und viel Kraft. Nutzen Sie eine berufliche Chance. Zum Abend hin können Spannungen entstehen. Geduld in der Partnerschaft!

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Ein Zusammentreffen mit älteren Menschen hat langfristig günstige Auswirkungen. Wenn dabei zunächst Konflikte entstehen, sollten Sie diese erst etwas später endgültig lösen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Versuchen Sie morgens, sich an Ihre Träume zurückzuerinnern. Sie können wertvolle Anregungen gewinnen. Am frühen Abend geben Sie einem anderen Menschen einen Anstoß.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Bis zum Mittag befinden Sie sich voll im Aufwind. Streben Sie Verbesserungen an! Nachmittags dürfen Sie sich nicht in Nebensächlichkeiten verlieren. Am Abend sollten Sie maßhalten!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Nutzen Sie heute Ihre Fantasie zur Lösung anstehender Probleme, setzen Sie Ihre Kreativität ein! Vor allem vormittags erfassen Sie intuitiv, wie Sie weiterkommen können.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Gönnen Sie sich immer wieder Ruhepausen. Überfordern Sie sich körperlich nicht. Nachmittags sollten Sie sich zu einem Fehler bekennen und einen Schaden wiedergutmachen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Im Lauf des Vormittages lösen sich Spannungen auf. Nachmittags sollten Sie sich körperlich nicht zu viel zumuten, meiden Sie ungewohnte Anstrengungen! Der Abend bleibt ruhig.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Schonen Sie sich tagsüber, muten Sie sich nicht zu viel zu! Ab mittags können Sie ohne großen Aufwand nette Erfolge haben. Abends macht man Ihnen einen interessanten Vorschlag.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Machen Sie sich vormittags keine Illusionen in Bezug auf andere Menschen, lassen Sie sich nicht einwickeln! Ab dem späteren Nachmittag steigt Ihre Leistungskurve deutlich an!

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Sie neigen dazu, sich um des lieben Friedens Willen unterzuordnen. Behalten Sie Ihre eigenen Ziele im Auge, verraten Sie Ihre Ideale nicht. Verhalten Sie sich abends besonnen.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Heute kann es hoch hergehen. Sie müssen mit Zeitdruck klarkommen. Behalten Sie den Überblick! Nachmittags wird es ruhiger. Wehren Sie sich abends gegen Übergriffe.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Am späten Vormittag bekommen Sie eine Chance in der Liebe. Verstecken Sie sich nicht! Lassen Sie den Tag mit einem schönen Glas Wein zu Hause ausklingen!