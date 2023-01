Horoskop heute: So stehen die Sterne am 20. Januar für Sie

Ob Fisch, Löwe, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Donnerstag, 20. Januar 2023

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Verbringen Sie diesen Tag möglichst besinnlich, lassen Sie Ihre Fantasie spielen. Sie können kreative Ansätze entwickeln. Lassen Sie sich am Abend eine Idee nicht zerstören.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie müssen tagsüber mit unklaren Stimmungen anderer zurechtkommen. Behalten Sie einen kühlen Kopf! Abends sollten Sie sich von einem Angebot nicht zu viel versprechen.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Greifen Sie nicht zu sehr in die Entscheidungsfreiheit anderer ein, man könnte Ihnen Fanatismus vorwerfen. Am späteren Vormittag sollten Sie ein Friedensangebot annehmen.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Sie haben einen recht guten Tag vor sich. Vormittags kann eine neue Hoffnung aufkeimen. Nachmittags bekommen Sie die Gelegenheit zur Verwirklichung eines Herzenswunsches.

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Sie neigen heute dazu, aus übertriebener Begeisterung zu weit zu gehen. Schätzen Sie Ihre Chancen realistisch ein! Abends sollten Sie eine Schuld eingestehen und sie fair begleichen.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sind heute körperlich nicht so leistungsfähig wie gewöhnlich. Treten Sie etwas kürzer, erledigen Sie nur das Wichtigste. Abends sollten Sie etwas für Ihre Nerven tun, ruhen Sie aus!

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Den Vormittag müssen Sie hinter sich bringen, nachmittags kommen Sie zur Ruhe. Am Abend haben Sie gute Chancen in jedem Bereich. In der Liebe können Sie eine Eroberung machen!

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Überwinden Sie Ihren Widerwillen gegen einen anderen, zwingen Sie sich zur Fairness. Das bringt Ihnen nachmittags unerwartet einen Vorteil. Unternehmen Sie abends nichts.

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Tagsüber sollten Sie in der Liebe aktiv werden. Sie machen Eindruck und können einem anderen Menschen näherkommen. Weichen Sie abends einem Streit aus.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

In Ihren Planungen müssen Sie heute besonders vorsichtig sein. Sie dürfen eventuelle Schwierigkeiten nicht verdrängen. Gönnen Sie sich abends bewusst eine Stunde Erholung.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Versuchen Sie heute nicht, Vorgänge zu erzwingen oder übermäßig zu beschleunigen. Die Gefahr, dass Ihr Einsatz umsonst ist, ist groß. Abends besteht Unfallgefahr. Vorsicht!

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie neigen heute dazu, die Begeisterung anderer mit Oberflächlichkeit zu verwechseln. Sparen Sie mit Kritik! Abends sollten Sie einen Angriff nicht gleich persönlich nehmen.