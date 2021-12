Ob Fisch, Wassermann, Zwilling oder ein anderes Sternbild: Für jedes Sternzeichen gibt es jeden Tag einen Blick in die Zukunft. Für viele Menschen ist ein Horoskop eine kleine, wertvolle Entscheidungshilfe. Lesen Sie nun, wie die Sterne heute für Sie stehen: Das Horoskop heute gibt’s täglich kostenlos hier auf MOPO.de!

Horoskop für Sonntag, 26. Dezember 2021

Horoskop heute: Widder (21.3. bis 20.4.)

Riskieren Sie heute nicht zu viel, verhalten Sie sich nicht leichtsinnig! Vor allem am Abend sitzt Ihnen der Geldbeutel zu locker. Stecken Sie nur ein, was Sie ohne Not ausgeben können.

Horoskop heute: Stier (21.4. bis 20.5.)

Sie sollten heute nicht versuchen, Ihren Willen mit Gewalt durchzusetzen. Wecken Sie keine unnötigen Widerstände, stecken Sie zunächst zurück, auch wenn es Ihnen schwer fällt.

Horoskop heute: Zwillinge (21.5. bis 21.6.)

Man kann vormittags versuchen, Sie herauszufordern. Gehen Sie auf Provokationen am besten gar nicht ein, Sie können nichts gewinnen! Abends wittern Sie eine finanzielle Chance.

Horoskop heute: Krebs (22.6. bis 22.7.)

Verzetteln Sie sich untertags nicht in unwichtigen Kleinigkeiten. Geben Sie Verantwortung ab, wann immer es Ihnen möglich ist. Planen Sie abends einen langfristigen Durchbruch!

Horoskop heute: Löwe (23.7. bis 23.8.)

Haben Sie heute Geduld mit anderen, reagieren Sie nachsichtig auf Fehler. Nachmittags droht ein Fehler aus Eitelkeit. Nutzen Sie den Abend, um Neuigkeiten zu erfahren.

Horoskop heute: Jungfrau (24.8. bis 23.9.)

Sie sind heute seelisch nicht so stabil, nehmen Sie eventuelle Konflikte nicht zu ernst, weichen Sie vor allem um die Mittagszeit einem Streit aus. Abends finden Sie Halt bei anderen.

Horoskop heute: Waage (24.9. bis 23.10.)

Morgens und Vormittags können Sie immer wieder erfreuliche Chancen geboten bekommen. Greifen Sie zu, ohne lange zu überlegen. Es kann ein unerwarteter Glücksfall eintreten.

Horoskop heute: Skorpion (24.10. bis 22.11.)

Lassen Sie sich heute nicht von kleinkarierten Zweifeln von Ihren Vorhaben abbringen. Am späten Abend machen Sie dann einen Fortschritt, auf den Sie lange hingearbeitet haben!

Horoskop heute: Schütze (23.11. bis 21.12.)

Vormittags müssen Sie um Ihre Konzentration ringen, nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor! Arbeiten Sie möglichst nach einem festen Plan. Gehen Sie abends auf Ihren Partner ein.

Horoskop heute: Steinbock (22.12. bis 20.1.)

Lassen Sie Ihren Partner heute spüren, dass Sie emotional hinter ihm stehen, stärken Sie ihn! Nachmittags dürfen Sie mit einer Überraschung rechnen, die Ihnen den Tag verschönt.

Horoskop heute: Wassermann (21.1. bis 19.2.)

Gehen Sie heute planvoll vor, verlieren Sie sich nicht in unwichtigen Einzelheiten. Lassen Sie sich vor allem vormittags nicht ablenken oder zu einer verhängnisvollen Nachlässigkeit verführen.

Horoskop heute: Fische (20.2. bis 20.3.)

Sie erhalten wertvolle Handlungsimpulse von außen. Lassen Sie sich vormittags anregen! Treffen Sie abends keine Entscheidungen, deren Tragweite Sie nicht vollständig überschauen.